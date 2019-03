Bericht: Seehofer setzt Barley bei Dschihad-Rückkehrern unter Druck

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) setzt laut eines Zeitungsberichts beim Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft für Dschihad-Rückkehrer Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) unter Druck. Nach einem Treffen beider Minister in der vergangenen Woche, habe Seehofer das Bundesjustizministerium jetzt in einem Schreiben aufgefordert, bis Donnerstag eine Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf abzugeben, berichtet die "Bild-Zeitung" unter Berufung auf eigene Informationen. Am kommenden Montag soll es Gespräche auf Abteilungsleiter-Ebene zwischen beiden Ministerien geben.

Auch einen Termin für die Einbringung ins Kabinett habe Seehofer schon: Am 3. April soll die neue Regelung in der Ministerrunde beschlossen werden, berichtet die Zeitung weiter.

