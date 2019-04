Bericht: Seehofer ordnet Verlängerung von Grenzkontrollen an

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Freitag laut eines Zeitungsberichts Binnengrenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Landesgrenze ab dem 12. Mai 2019 für weitere sechs Monate angeordnet. Damit würden die Kontrollen bis zum 11. November 2019 verlängert, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eigene Informationen. Deutschland hatte diese im September 2015 eingeführt.

In einem Brief an Frans Timmermans, den Ersten Vizepräsidenten der EU-Kommission, habe Seehofer Brüssel über die Verlängerung der deutschen Grenzkontrollen informiert, berichtet die Zeitung weiter. Nach Einschätzung des Innenministeriums ist Deutschland immer noch eines der Hauptzielländer für illegale Migranten. Die Kontrollen müssen spätestens vier Wochen vor Wirksamwerden den EU- und Schengen-Staaten sowie der Europäischen Kommission mitgeteilt werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur