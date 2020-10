Bericht: Schärfere Quarantäneregeln für Reisende ab Mitte Oktober

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Reisende, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkehren, müssen sich ab Mitte Oktober auf schärfere Quarantäneregeln einstellen: Die Bundesregierung geht davon aus, dass die neue Musterquarantäneverordnung für Einreisende aus Risikogebieten am 12. Oktober vom Corona-Kabinett auf den Weg gebracht wird. Die neuen Regelungen könnten damit voraussichtlich am 15. Oktober bundesweit in Kraft treten, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben) unter Berufung auf Regierungskreise. Voraussetzung dafür sei, dass die zuständigen Bundesländer die Neuregelungen bis dahin in ihre jeweilige Corona-Verordnung übertragen.

Beim letzten Spitzengespräch zwischen der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten hatte sich die Runde auf eine gemeinsames Vorgehen in dieser Frage verständigt. Demnach sollen Einreisende aus Risikogebieten nach der Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne gehen müssen. Mit einem negativen Test frühestens am fünften Tag kann die Quarantäne verkürzt werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur