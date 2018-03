Bericht: SPD-Politiker Böhning soll Staatssekretär im Bund werden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Berliner Senatskanzlei und frühere Juso-Vorsitzende Björn Böhning soll offenbar als beamteter Staatssekretär zur Bundesregierung wechseln. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf SPD-Kreise. Unklar blieb demnach zunächst, in welchem Ressort Böhning tätig werden soll.

In Parteikreisen hieß es, der SPD-Politiker sei als Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und Soziales im Gespräch. Mit Böhning würde die designierte SPD-Vorsitzende und Fraktionschefin Andrea Nahles einen langjährigen Vertrauten in das für die SPD wichtige Ressort entsenden. Böhning selbst war laut Zeitung am Dienstagmorgen für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

