Bericht: Russischer Milliardär kauft massiv TUI-Aktien zu

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Der russische Milliardär Alexei Mordaschow kauft laut eines Zeitungsberichts derzeit massiv Aktien des Reise-Riesen TUI. Wie "Bild am Sonntag" meldet, soll der Oligarch allein in den vergangenen beiden Wochen für 23,9 Millionen Euro TUI-Aktien erworben haben. Dem Oligarchen, der seine Milliarden mit Metall gemacht hat, gehören bereits 19 Prozent von TUI. Die Gruppe setzte zuletzt 17 Milliarden Euro um. Der Aktienkurs hat sein Ende Oktober über 17 Prozent zugelegt, allein in der letzten Woche um über zwei Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur