Bericht: Richard Lutz soll neuer Bahnchef werden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Große Koalition hat sich offenbar darauf verständigt, dass Richard Lutz den Vorstandsvorsitz der Bahn übernehmen soll. Der derzeitige Finanzvorstand sei fachlich der beste Kandidat gewesen, hieß es laut "Handelsblatt" zur Begründung. Er kenne das Unternehmen lange, sei in einem guten Alter und gebe dem Unternehmen damit auch eine Perspektive.

"Er ist definitiv kein Übergangskandidat", hieß es der Zeitung zufolge in Bahnkreisen. Lutz soll in der kommenden regulären Vorstandssitzung am 22. März gewählt werden. Darüber hinaus sollen laut "Handelsblatt" die anderen Vorstandspositionen neu gewichtet werden. So sollen die wichtigen Felder des Güterverkehrs und der Digitalisierung in dem Bundesunternehmen besondere Bedeutung erhalten. Es sei die Rede von einem Vorstand Güterverkehr und einem Vorstand Digitalisierung, schreibt die Zeitung. Dies sei auf Drängen des Bundesverkehrsministeriums entschieden worden. "Die objektiv bedeutsamen Bereiche sollen gestärkt werden", hieß es laut "Handelsblatt" in Koalitionskreisen. Die derzeitigen Vorstände würden nicht in Frage gestellt. Stattdessen sollten die weiteren Vorstandspositionen "im normalen Verfahren" besetzt werden, also auf Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur