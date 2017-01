Bericht: Regierung rechnet 2017 mit 320.000 neuen Jobs

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung rechnet für 2017 offenbar mit 320.000 neuen Jobs. Das berichtet die "Bild" (Mittwoch) unter Berufung auf den neuen Jahreswirtschaftsbericht, den das Kabinett am Mittwoch beschließen will. Die Arbeitslosenquote werde sich demnach in diesem Jahr bei sechs Prozent stabilisieren.

"Damit erreicht nicht nur die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt, sondern auch die der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen neuen Höchststand", zitiert die Zeitung aus dem Papier. Die Regierung geht darin für 2017 von einem Wachstum von 1,4 Prozent aus. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer sehr guten Verfassung", heißt es in dem Kabinetts-Bericht. Der Beschäftigungsaufbau sei "eine Erfolgsgeschichte". Mit Blick auf die Präsidentschaft Donald Trumps und den Brexit schreibt die Regierung aber auch: "Die Risiken, insbesondere aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld, bleiben beachtlich. Dies dämpft die Aussichten für die Exporte." Im Hinblick auf die Auswirkungen der Flüchtlingskrise heißt es: "Die hohe Zuwanderung wird sich erst nach und nach in Form höherer Erwerbstätigkeit aber auch Arbeitslosigkeit auswirken."

Foto: über dts Nachrichtenagentur