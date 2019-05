Bericht: Nahles will ohne Fraktionsvorsitz nicht SPD-Chefin bleiben

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Chefin Andrea Nahles will laut eines Zeitungsberichts im Falle einer Niederlage bei der Vertrauensfrage in der SPD-Bundestagsfraktion nicht Parteichefin bleiben. Nahles habe gegenüber Vertrauten beide Ämter eindeutig miteinander verbunden, berichtet die "Bild-Zeitung" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf Fraktionskreise. Als SPD-Chefin habe sie - ohne den Vorsitz in der Fraktion - "keinen Machthebel, kann nichts bewirken. Dass es nicht funktioniert, sieht man am Beispiel von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer", hieß es weiter.

Die Nahles-Gegner in den Landesverbänden und in der SPD-Bundestagsfraktion sollten sich daher überlegen, ob diese mit der Abwahl der Fraktionschefin auch den Rücktritt von Nahles als Parteichefin in Kauf nehmen wollten, berichtet die "Bild-Zeitung".

Foto: über dts Nachrichtenagentur