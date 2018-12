PARIS (dpa-AFX) - Der Anschlag in Straßburg hat nach Informationen des französischen Nachrichtensenders BFMTV mindestens vier Tote gefordert.



Außerdem habe es mehrere Schwerverletzte gegeben, berichtete der Sender am Dienstagabend. Die Polizei in Straßburg bestätigte diese Angaben auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. Bisher sprechen die Behörden von zwei Todesopfern./cb/nau/DP/men