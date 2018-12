Bericht: Merz will in CDU weitermachen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der unterlegene Kandidat im Nachfolge-Wettstreit um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, will offenbar weiter in der ersten Reihe der CDU mitmischen. Bedingung sei allerdings, dass er gefragt werde und ein entsprechendes Angebot bekomme, berichtet die "Bild". Über das Wochenende hatte sich Merz Zeit genommen, darüber nachzudenken.

Auch seine Unterstützer in der Partei sollen ihn seit seiner Niederlage laut "Bild" massiv bearbeitet haben, weiter aktiv zu bleiben. Im Gespräch sei das Wirtschaftsressort, sollte es nach einer Kabinettsumbildung frei werden, schreibt die Zeitung weiter. Merz will seine Entscheidung demnach am Mittwoch veröffentlichen.

