Bericht: Merz will CDU Angebot für Zusammenarbeit machen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Friedrich Merz will in den nächsten Tagen offenbar mit einem Angebot auf die CDU zukommen, was seine künftige Einbindung angeht. Das berichtet die "Welt" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf das Umfeld des einstigen Unionsfraktionsvorsitzenden, der am Freitag beim Hamburger Parteitag im Kampf um die CDU-Führung knapp Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen war. Details sollen demnach in den nächsten Tagen bekannt werden.

Kramp-Karrenbauer hatte in Hamburg ebenfalls angekündigt, in den nächsten Tagen mit Merz reden zu wollen.

