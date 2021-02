Bericht: Manchester United stellt Werben um BVB-Star Sancho ein

Weitere Suchergebnisse zu "Manchester United":

BERLIN (dpa-AFX) - Manchester United will einem Bericht des Portals "The Athletic" zufolge vorerst seine Bemühungen um einen Transfer von Borussia Dortmunds Offensivspieler Jadon Sancho nicht intensivieren.



Zwar sei das grundsätzliche Interesse an dem 17 Jahre alten englischen Fußball-Nationalspieler weiterhin da.

Aber da der Premier-League-Club zuletzt den Vertrag mit dem 19 Jahre alten Offensivtalent Mason Greenwood bis zum 30. Juni 2025 verlängert habe, sei ein Transfer Sanchos nicht mehr ganz so wichtig, hieß es ohne Angaben von Quellen. Zudem soll der Club wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit zurückhaltend bei teuren Transfers sein. Bei Sancho stand vor der Pandemie angeblich eine Ablöse von etwa 120 Millionen Euro im Raum./deg/DP/fba