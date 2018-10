Bericht: 'Le Monde'-Aktionär verhandelt mit Milliardär Kretinsky

PARIS (dpa-AFX) - Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky will sich nach Informationen von "Le Monde" an der Pariser Traditionszeitung beteiligen.



Einer der Hauptaktionäre des Blattes, der Bankier Matthieu Pigasse, habe bestätigt, mit dem Investor zu verhandeln, berichtete "Le Monde" in der Freitagsausgabe.

Pigasse will demnach bis zu 49 Prozent der Gesellschaft Le Nouveau Monde verkaufen, die seine Anteile an "Le Monde" bündelt. Ein weiterer Hauptaktionär der Tageszeitung ist der französische Telekomunternehmer Xavier Niel. Kretinsky habe in Frankreich bereits die Zeitschrift "Marianne" erworben und sei im Begriff, den Zeitschriftenklassiker "Elle" zu übernehmen, berichtete "Le Monde".

Kretinsky bündelt seine Medienaktivitäten in der Firma Czech Media Invest, an der er mit 50 Prozent und sein langjähriger Kompagnon Patrik Tkac mit 40 Prozent beteiligt ist. Zuletzt hatten die beiden Investoren auch ihren Anteil am deutschen Großhandelskonzern Metro weiter ausgebaut. Ende September waren sie nach eigenen Angaben im Besitz von rund 10,9 Prozent der Metro-Stammaktien./cb/hei/DP/fba