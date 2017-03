Bericht: Konservative in der Union gründen bundesweiten Dachverband

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die konservativen Merkel-Kritiker in der Union schließen sich offenbar bundesweit zusammen. Nach Informationen der "Bild-Zeitung" (Dienstag) gründet sich am 25. März im baden-württembergischen Schwetzingen der "Freiheitlich-konservative Aufbruch in der Union e.V." als Dachorganisation. Erklärtes Ziel ist laut Einladungsschreiben, welches der Zeitung vorliegt, den Links-Kurs der Union zu stoppen und konservative Wähler für die Union zurückzugewinnen.

Neben dem "Berliner Kreis" und dem "Konservativen Aufbruch" in der CSU gibt es derzeit in fast allen Bundesländern konservative Kreise und Vereinigungen von CDU und CSU, die nach eigenen Angaben rund 7.000 Mitglieder repräsentieren.

Foto: über dts Nachrichtenagentur