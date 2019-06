Bericht: GroKo-Durchbruch bei Fachkräfteeinwanderungsgesetz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD haben ihren Streit über die geplante Lockerung der Regelungen für Arbeitsmigration nach Deutschland offenbar beigelegt. Bei einer Sitzung am Montagvormittag hätten die zuständigen Fachpolitiker der Koalition eine Einigung erreicht, berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgaben) unter Berufung auf Fraktionskreise. "Mit der Verabschiedung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes befriedet die Große Koalition einen Streit, der in den vergangenen über 20 Jahren sehr erbittert und kompromisslos in unserer Gesellschaft geführt wurde", sagte Burkhard Lischka, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, dem RND. "Insofern ist die Verabschiedung wirklich historisch und bietet die Chance unseren Wohlstand trotz einer dramatischen demografischen Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten zu sichern."

Nach Informationen des RND soll das Gesetz noch in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur