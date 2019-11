Bericht: Flixbus prüft Strecken-Streichungen

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Fernbus-Anbieter Flixbus will laut eines Berichtes der "Bild am Sonntag" möglicherweise ab 2021 dutzende Verbindungen streichen. Grund ist die geplante Mehrwertsteuer-Senkung für Bahn-Tickets auf 7 Prozent. Laut "Bild am Sonntag" konnten mehr als 100 Städte von Strecken-Streichungen oder einer Reduzierung des Angebots betroffen sein.

Ein Flixbus-Sprecher sagte der Zeitung, ohne die Pläne direkt zu bestätigen: "Grundsätzlich kommentieren wir interne Planungen nicht. Klar ist aber auch, dass die einseitige Mehrwertsteuer-Senkung die Rahmenbedingungen im Fernverkehr massiv verschiebt. Die Politik hat die beliebten Fernbusse erst ermöglicht und macht sie nun in der Fläche wieder kaputt."

Foto: über dts Nachrichtenagentur