Bericht: Demonstrant in Hongkong von Polizei angeschossen

HONGKONG (dpa-AFX) - In Hongkong ist laut einem Bericht ein Demonstrant von der Polizei mit scharfer Munition angeschossen worden.



Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" unter Berufung auf eine nicht näher genannten Quelle berichtete, wurde der Mann im Stadtteil Tsuen Wan an der Brust getroffen. Auf einem auf der Website der Zeitung veröffentlichten Foto war ein blutender Mann zu erkennen, der von Rettungskräften versorgt wird. Wie die Zeitung weiter berichte, feuerte die Polizei am Dienstag mindestens fünf Pistolenschüsse ab. Zwei Warnschüsse wurden demnach abgegeben, nachdem Polizisten von einer Gruppe Demonstranten angegriffen worden waren./jpt/DP/stw