BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will mit einem "Zukunftskreis" die "Megatrends" 2030 erforschen lassen. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eigene Informationen. Insgesamt 17 Experten sollen demnach unter Leitung des Physikers und Philosophen Armin Grunwald prüfen, wie sich Entwicklungen wie Urbanisierung und digitale Transformation in Zukunft auswirken.

Start für das Projekt soll am 5. September sein, schreibt die Zeitung weiter. Erste Empfehlungen soll es demnach bereits im kommenden Jahr geben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur