Bericht: Barley soll SPD-Spitzenkandidatin für Europawahl werden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die bisherige Bundesjustizministerin Katarina Barley soll offenbar Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die Europawahl im Mai kommenden Jahres werden. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" am Dienstag unter Berufung auf SPD-Kreise. Barley soll demnach noch in dieser Woche in Berlin vorgestellt werden.

Sie müsste durch den Wechsel nach Brüssel ihr Ministeramt in Berlin abgeben. Mit der Personalie würde Parteichefin Andreas Nahles ein seit Monaten schwelendes Problem lösen. Um Barley zu überzeugen, habe Nahles mehrfach mit der Justizministerin sprechen müssen, die die neue Rolle zunächst abgelehnt habe, schreiben die RND-Zeitungen. Der bisherige Fraktionsvorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion in Europa, Udo Bullmann, tritt laut RND für Barley vom ersten Listenplatz für die Wahl im Mai zurück.

Foto: über dts Nachrichtenagentur