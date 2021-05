Bericht: BVB an Mainz-Verteidiger St. Juste interessiert

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll einem Medienbericht zufolge an Jeremiah St.



Juste vom FSV Mainz 05 interessiert sein. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung (Dienstag) möchten die Rheinhessen für den 24 Jahre alten Niederländer eine Ablöse von mindestens 15 Millionen Euro haben. Auch Bayer Leverkusen soll Interesse an dem schnellen Verteidiger haben. St. Juste war in der abgelaufenen Saison Stammspieler bei Mainz. Er kam vor allem als Innenverteidiger und auch rechts in der Abwehr zum Einsatz./hun/DP/fba