Bericht: BMW-Händler lehnen Vertragsverlängerung ab

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Konflikt zwischen BMW und den Vertragshändlern spitzt sich weiter zu. BMW hatte die Händler aufgefordert, die neuen Händlerverträge bis zum 26. September zu unterschreiben. "Das wird nicht passieren", heißt es laut eines Berichts der "Rheinischen Post" jedoch in Händlerkreisen.

Die Betriebe werden das Ultimatum verstreichen lassen, schreibt die Zeitung. BMW gibt sich in dem Konflikt unnachgiebig. In einem Schreiben an die Händler, über das die "Rheinische Post" berichtet, heißt es: "Sollten Sie entgegen unserer Annahme kein Interesse mehr an der Fortführung Ihres Händlervertrags haben, besteht die Möglichkeit, mit uns als autorisierte Vertragswerkstatt zusammenzuarbeiten." An den Vertragsentwürfen, heißt es laut Zeitung weiter, werde man keine Anpassungen mehr vornehmen. Weil die Verträge am 30. September auslaufen, könnten Händler ab Montag keine Fahrzeuge oder Ersatzteile mehr bei BMW ordern. Auch Finanzierungen über die BMW-Bank können dann nicht mehr von den deutschlandweit rund 550 Vertragshändlern angeboten werden. Über die Vertragshändler setzt BMW laut Händlerangaben zwei Drittel seiner Fahrzeuge in Deutschland ab.

Foto: über dts Nachrichtenagentur