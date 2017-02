Bericht: Acht Merkel-Auftritte im NRW-Wahlkampf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Chefin Angela Merkel will sich offenbar massiv in den nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf einschalten: Geplant seien acht Termine, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Demnach fällt darunter auch ein Auftritt der Bundeskanzlerin auf dem Landesparteitag der CDU am 1. April in Münster. Die Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland findet am 14. Mai statt, CDU-Herausforderer Armin Laschet will Ministerpräsidenten Hannelore Kraft (SPD) ablösen.

Die Wahl ist eine von drei Landtagswahlen, die vor der Bundestagswahl 2017 stattfinden. Vor der NRW-Wahl finden Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein statt, wobei vor allem die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen als richtungsweisend für die Bundestagswahl gelten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur