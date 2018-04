"Bergwerk 360 Grad" und holografische "Kriegskinder" - Der WDR auf der re:publica 2018

Köln (ots) - Was braucht man, um in einem Bergwerk die Kohle ausdem Flöz zu hauen und Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs im eigenenWohnzimmer erzählen zu lassen? Eine VR-Brille und ein Tablet. Oderman besucht vom 2. bis zum 4. Mai den gemeinsamen Stand von WDR undrbb auf der re:publica in Berlin. Bei der zwölften Ausgabe derKonferenz zum Thema "Digitale Gesellschaft" präsentiert derWestdeutsche Rundfunk zahlreiche innovative Projekte, die deutlichmachen, dass Virtual und Augmented Reality für gute Geschichten undspannende Bildungsinhalte völlig neue Erzählformen eröffnen. Außerdemgeben Georg Restle, Dunja Hayali, Kai Gniffke und Silke Burmester im"Monitor Forum" auf der re:publica einen Einblick in die Fallstrickeihrer Arbeit im sozialen Netz."Digitale Trends wie Virtual oder Augmented Reality stehen im WDRhoch auf der Agenda", sagt WDR-Intendant Tom Buhrow. "Bei uns könnenUser mit der Spitzhacke in den Kohleschacht oder sich Zeitzeugen insWohnzimmer holen. Spannende Formate, die auf der re:publica wunderbaraufgehoben sind."Hau die Kohle aus dem Flöz - Bergwerk 360°2017 brachte der WDR den Kölner Dom nach Berlin, in diesem Jahrist es gleich ein ganzes Bergwerk: Das Projekt "Bergwerk 360 Grad"versetzt den User direkt in einen Stollen, tausend Meter unter derErde. Mit einer Hacke in der Hand haut er dort die Kohle aus demFlöz. Wind, Geruch, Hitze und Vibration verstärken das intensiveErlebnis. Die um ein 4-D-Modul ergänzte VR-Experience ist Auftakt fürden 360-Grad-Schwerpunkt des WDR zum Ende des Steinkohlebergbaus imRuhrgebiet und Teil des WDR-Standes in Berlin.Augmented Reality mit Zeitzeugen des Zweiten WeltkriegsAnne aus Köln, Vera aus London und Emma aus Leningrad gehören zuden letzten Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs. Als "Kriegskinder"waren sie Tod und Zerstörung ausgeliefert. Dank neuesterAugmented-Reality-Technologie auf Basis einer App können sie ihreeindringlichen Erinnerungen jetzt in privaten Wohnzimmern und auch inSchulräumen schildern. Dadurch bleiben ihre berührenden Geschichtenauch für künftige Generationen erhalten. Auf dem re:publica-Stand desWDR haben User die Gelegenheit, den Zeitzeuginnen gegenüber zusitzen. Die Holografien werden via Tablet oder Handy sichtbar. DasProjekt entstand in Zusammenarbeit mit der Hochschule Düsseldorf undLAVAlabs Moving Images.Monitor-Forum zu "Journalismus im Netz"Das soziale Netz kann für Journalisten zum Minenfeld werden: Wojeder Beitrag und jeder Kommentar tausendfach bewertet werden, fälltes immer schwerer, sich mit der eigenen Meinung zurückzuhalten. Dabeisollen doch gerade Journalisten neutral bleiben, heißt es. Aber: Istdas im Kreuzfeuer zugespitzter Meinungen überhaupt möglich? Oder lebtJournalismus im Netz nicht gerade von Meinungsvielfalt? Vier, diesich damit täglich beschäftigen, reden darüber im "Monitor Forum" am2. Mai um 16 Uhr auf Stage 2: "Monitor"-Chef Georg Restle,ZDF-Journalistin Dunja Hayali, die freie Journalistin Silke Burmesterund Tagesschau-Chefredakteur Kai Gniffke.Mehr zur Session: https://18.re-publica.com/de/session/journalismus-im-netz-zwischen-fakten-fake-haltung-hate360-Grad-Doku "Berlin Paris Terror" auf Media ConventionWie verändert Terror das Leben von Betroffenen? Und wie reagierenMenschen, die sich unmittelbar im Geschehen eines Anschlagswiederfinden? Im Mittelpunkt der 360-Grad-Dokumentation "Berlin ParisTerror" stehen die Empfindungen von Menschen, die Anschläge in Parisund Berlin unmittelbar miterlebt haben. Das bewegende Projekt wirdauf einem eigenen Stand der parallel stattfindenden Media Conventionpräsentiert. Mehr zu "Berlin Paris Terror": https://www1.wdr.de/fernsehen/hier-und-heute-reportage/projekte/vr-projekt-berlin-paris-100.htmlLangzeitrecherche-Projekt "docupy" im Media CubeZerreißt die wachsende Ungleichheit die Gesellschaft? DieMittelschicht ist seit Jahren unter Druck. Der größte Anteil desVermögens ist im Besitz weniger. Wie steht es um das "Ungleichland"Deutschland? Dieses und andere gesellschaftspolitische Themenbeleuchtet das Langzeitrecherche-Projekt docupy, eine Koproduktionvon WDR und der Kölner bildundtonfabrik. Den Dokumentationen"Ungleichland", die im Mai im Ersten und im WDR Fernsehen zu sehensind, gingen Online-Aktionen voraus, die im Netz bereits für Furoregesorgt haben. Die Macher sprechen über ihre Vorgehensweise undErfahrungen auf einem Panel der Media Convention (Media Cube, 2. Mai,14.45 Uhr). Mehr zu docupy:https://www1.wdr.de/fernsehen/docupy/index.html Der WDR wird über diewichtigsten Trends und Panels der diesjährigen re:publica berichten.Im Fernsehen, im Hörfunk, online und in den.rbb mit mehreren Panels und #rbbTalkLab vertretenWie sieht der Journalismus von morgen aus, was bringt der Kampfgegen Falschmeldungen und wie verändert sich deröffentlich-rechtliche Rundfunk? Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)lädt auf der re:publica 2018 zu zwei Panels und dem #rbbTalkLab ein(2. bis 4. Mai). Täglich im Stundentakt wird hier am gemeinsamenStand mit dem WDR diskutiert, was Gesellschaft, Medien und denöffentlich-rechtlichen Rundfunk bewegt. rbb-Intendantin PatriciaSchlesinger ist Gast auf mehreren Panels der Media Convention. Überdas Thema "Kritik und Reformen überall: Reboot desöffentlich-rechtlichen Systems?" diskutiert sie mit derstellvertretenden Generaldirektorin SRG SRR Ladina Heimgartner, demChef der Thüringer Staatskanzlei Benjamin Immanuel Hoff und derExecutive Director DR Danmark Anne-Marie Dohm (2. Mai, 12.15 Uhr,Stage 6). "Der Medienmarkt vor der Zerreißprobe - von Public Valueund Monopolen": Im Gespräch mit Conrad Albert, demVorstandsvorsitzenden der ProSiebenSat.1 Media SE, geht es um dieHerausforderungen durch Angebote wie Facebook, Google, Netflix,Amazon und die Reform der Öffentlich-Rechtlichen (3. Mai, 11.15 Uhr,Stage 7).