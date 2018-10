Berlin (ots) - Im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital'erklärt Messner, wie er der erfolgreichste Bergsteiger der Welt wurde- und wann er seine erste Million verdient hatBerlin, 18. Oktober 2018 - Für seinen Erfolg als Bergsteiger hatReinhold Messner am Anfang seiner Karriere vor allem die Kostengedrückt. "Ich war ein guter Bergsteiger, aber nicht der beste. Ichwar sehr günstig", sagte er dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe11/2018) für die Rubrik "Meine erste Million". So senkte Messner dieKosten bei seinen Expeditionen auf ein Fünfzigstel, ursprünglichhatten solche Touren damals 500.000 US-Dollar gekostet.Messner traute sich, den alpinen Stil aufs Höhenklettern zuübertragen, er verzichtete also auf schwere Sauerstoffflaschen underklomm die Berge nur mit wenig Equipment. "Dadurch konnte ich vieleTouren machen, mir Fehlschläge leisten". Zudem sei er sehr fleißigund diszipliniert gewesen. "Ich kam von einer Expedition zurück, habemich konsequent hingesetzt, ein Buch geschrieben und bin aufVortragsreise gegangen", sagte er. Dadurch sei er zur Marke für dasThema Berg und Abenteuer geworden.Messner erklärte im Gespräch auch, seine erste Million bereits mitEnde 20 als Lehrer in seiner Heimat Südtirol verdient zu haben -allerding nur in italienischer Lira. "Heute dürften das vielleicht 50Euro sein", sagte er. Seine erste Million umgerechnet in Euro habeMessner 1978 nach der Besteigung des Mount Everests ohne künstlichenSauerstoff verdient. "Die Nachfrage nach Vorträgen war groß, und ichbin nicht multiplizierbar."Pressekontakt:Lukas Zdrzalek, Redakteur Frankfurt CAPITALTelefon: 069/79 30 07 53-5E-Mail: zdrzalek.lukas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell