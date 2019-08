Bergseen: Langsam an das kalte Wasser gewöhnen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Touren zu Gebirgsseen sind gerade im Sommer beliebt. Doch Gewässerin alpinem Gelände sind in der Regel sehr kalt - wer überstürzthineinspringt, riskiert ernsthafte Kreislaufprobleme, wie dasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. Wer also mehr alsnur Arme und Beine erfrischen will, sollte den Körper langsam an daskalte Wasser gewöhnen. Außerdem gilt: Nicht mit vollem Magen oderübermüdet ins Wasser gehen."Je höher die Lage, umso reiner und schadstoffärmer ist dasWasser", erläutert Andrea Händel vom Deutschen Alpenverein. Bergseenwerden in der Regel von Schmelzwasser oder Quellen gespeist."Allerdings sollte man nicht in unmittelbarer Nähe von Kuhweidenbaden, weil das Wasser dann durch das Weidevieh verunreinigt seinkann."Viele alpine Seen sind nicht sehr tief. Auf keinen Fall sollte manin trübe oder unbekannte Gewässer springen. Vorsicht ist auch vorStrömungen und steinigem, unebenen Untergrund geboten. Moosige Steinesind oft rutschig und bergen eine gewisse Verletzungsgefahr. Nicht inallen Gewässern ist Baden erlaubt. Daher informiert man sich besservorab über etwaige Regeln und Verbote.Die aktuelle "Apotheken Umschau" stellt die schönsten Bergseen inOberbayern, Tirol, der Schweiz und Südtirol vor.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 8/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell