Bergische Universität feiert Einweihung am Campus Haspel.

Wuppertal (ots) - Das neue Universitätsgebäude für den FachbereichArchitektur und Bauingenieurwesen präsentiert sich als einladenderEingang zum Universitätsgelände. Die untere Ebene hat umlaufend eineGlasfassade erhalten. Innen befinden sich eine Ausstellungsfläche,der Hörsaal und die Mensa, die mit ihrer Außenterrasse dasniveaugleiche Gelände des vorhandenen Kastanienhofs erweitert. Diehorizontal gegliederte Metallfassade umläuft das Gebäude auf der 1.und 2. Ebene und präsentiert stolz das Logo der BUW, den "BergischenLöwen". Die Seminarräume der Fachbereiche Bauingenieurwesen im 1.Obergeschoß werden durch einen Lichthof in der Gebäudetiefebelichtet. Die Räumlichkeiten des Fachbereiches Architektur sind im2.Obergeschoß untergebracht.Der Neubau ist mit dem Gebäude HD über ein Treppenhaus verbunden.Dieses ist mit einer Glasschuppenfassade gestaltet und dient nichtnur der Verbindung zwischen Alt und Neu, sondern im Ernstfallzusätzlich als Fluchttreppenhaus.Die Gestaltung des Außenbereichs berücksichtigt den vorhandenenKastanienhof und geht mit in diesen über. Am Eingang zurPauluskirchstraße überbrückt eine Treppenanlage das unterschiedlicheNiveau von Straßenebene und Universitätsgelände.Das neue Universitätsgebäude für den Fachbereich Architektur undBauingenieurwesenFotos und weitere Informationen erhalten Sie aufhttps://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/170208/index.phpund auf der Projektseite des Architekturbüroshttp://www.kadawittfeldarchitektur.de/projekte/projekt-aktion/show/projekt-titel/bergische-universitaet-wuppertal.htmlGebäude HC, Campus Haspel, Bergische Universität WuppertalAdresse: Pauluskirchstraße 7, 42285 WuppertalBauherr: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRWNutzer: Bergische Universität WuppertalGeneralplaner: kadawittfeldarchitekturMietfläche: 2.825 m²Maßnahme: NeubauBauzeit: 2014 - 2016Investitionsvolumen: 8,9 Mio. Euro.Pressekontakt:BLB NRW Niederlassung DüsseldorfNicole ZanderEmail: Nicole.Zander@blb.nrw.deTel.: +49 211 61707 478