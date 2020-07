Das Bergische Land - Ein Geheimtipp für den Kurzurlaub (FOTO)

Bergisch Gladbach (ots) - Viele Menschen suchen noch nach einem Reiseziel in Deutschland für den späten Sommer oder einen Kurzurlaub im Herbst. Das Bergische Land ist ein ideales Reiseziel für alle, die sich gerne aktiv in der Natur bewegen. Das Mittelgebirge beginnt unmittelbar östlich von Köln und erstreckt sich bis zum Sauerland.Besondere Highlights der Region sind die beiden zertifizierten Fernwanderwege `'Bergischer Weg' und 'Bergischer Panoramasteig'. Sie bieten Möglichkeiten für mehrtägige Wandertouren in abwechslungsreicher Landschaft mit weiten Höhenzügen, wasserreichen Tälern und kleinen Dörfern. Ergänzend dazu gibt es Erlebniswege zu verschiedenen Themen als Tages- und Halbtagestouren. Radfahrer finden sowohl sportliche Routen als auch Touren, die steigungsarm auf stillgelegten Bahntrassen durch die Region führen. Hinzu kommt ein großes kulturelles Angebot, wie der Altenberger Dom, der das größte Kirchenfenster Europas beheimatet und das Freilichtmuseum in Lindlar.Aufgrund der Nähe zum Rhein lässt sich ein Urlaub im Bergischen hervorragend mit einem Besuch in Köln, Bonn oder Düsseldorf verbinden.Auch für einen Familienurlaub ist das Bergische ideal. Kurze, für Familien geeignete Wanderungen, Museen zum Anfassen, Tierparks und Naturerlebnisangebote sorgen für kurzweilige Tage für Eltern und Kinder.Auch gastronomisch lässt das Bergische keine Wünsche offen: vom Drei-Sterne-Gourmettempel im Grandhotel Schloss Bensberg bis zum kleinen Landgasthof, in dem typische, regionale Gerichte, wie der 'Pillekuchen' angeboten werden, ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei.Hotels und Ferienwohnungen haben zahlreiche Angebote für ihre Gäste zusammengestellt, die sich an den unterschiedlichen Wünschen ausrichten. Es gibt Angebote für Wandern und Radfahren ohne Gepäck, Genussangebote für Wellnessliebhaber oder Kulturinteressierte.Unter http://www.urlaub-im-bergischen.de findet man alle Informationen rund um einen Urlaub im Bergischen.Pressekontakt:Naturarena Bergisches Land GmbH / Das BergischeDavid Bosbach02204 843040david.bosbach@dasbergische.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146432/4666011OTS: Das BergischeOriginal-Content von: Das Bergische, übermittelt durch news aktuell