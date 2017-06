Bergfest in Berchtesgaden mit Ministerpräsident Horst Seehofer und Prinz Leopold von Bayern / Ganz im Zeichen des 500. Geburtstags des Salzbergwerks Berchtesgaden (FOTO)

Berchtesgaden (ots) -1517 begann die große Geschichte des ältesten noch aktivenSalzbergwerks Deutschlands. Das traditionelle Bergfest derBergknappen am 5. Juni wurde zum Höhepunkt der500-Jahres-Feierlichkeiten des Salzbergwerks Berchtesgaden. 6.000Besucher säumten die Gassen Berchtesgadens und bejubelten diefarbenfrohe Parade der insgesamt sieben Festzügen mit über 2.300Teilnehmer.Trommler, Pferdekutschen, Schützenvereine, die MarktkapelleBerchtesgaden, Pferdekutschen, die Bergkapelle SüdwestdeutscheSalzwerke, die Bergknappenmusikkapelle Dürrnberg, die MusikkapelleMaria Gern, die Trachtenmusikkapelle Maria Alm, die MusikkapelleKönigssee und die Musikkapelle Marktschellenberg zogen beim Festzugnach dem Gottesdienst auf der Bühne vor der Stiftskirche angutgelaunten Besuchern wie Einwohnern durch den Markt Berchtesgadenzum Kur- und Kongresshaus .Zuvor fand vor der imposanten Kulisse von Schloss und Stiftskircheein Open-Air-Festgottesdienst der besonderen Art statt. Einvielfältiges Bild aus Festzügen, Fahnenabordnungen, mit großemZunftleuchter, der Prozessionsfahne, der Kerze zum Jubiläumsjahr 2017und bergmännischen Werkzeugen geschmücktem Freilichtaltar im HerzenBerchtesgadens bot sich den vielen Gästen und Besuchern.Dem 500. Geburtstag angemessen, zelebrierte das Lob- und Dankamtdie bewegende Geschichte von Kameradschaft und Zusammenhalt lebenderund verstorbener Bergleute Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof vonMünchen und Freising, gemeinsam mit Berchtesgadens Pfarrer Dr. ThomasFrauenlob. In seinen anschließenden Grußworten an seine Bergleutebetonte Bergbauingenieur Wolfgang Rüther, technischer Vorstand derSüdwestdeutschen Salzwerke AG, zu der das Salzbergwerk gehört, "dassheute auch erstmals Mitarbeiterinnen des Bergwerks in ihrem Bergkleidam Festumzug teilnehmen".Im Anschluss daran richtete Prinz Leopold von Bayern alsRepräsentant der Wittelsbacher-Dynastie seine Grußworte an die vielenBergmänner und Besucher. Immerhin gelang es 1810 unter seinemUr-Ur-Ur-Großvater Maximilian I. Joseph, dem ersten bayerischenKönig, Berchtesgaden dem Königreich Bayern einzugliedern und nebenReichenhall mit Berchtesgaden eine zweite bayerische Salzgewinnung zuschaffen. So gratulierte Prinz Leopold dem Salzbergwerk Berchtesgadenzu diesem bedeutenden Jubiläum, seinen besonderen Traditionen undseinen technischen Spitzenleistungen. Besonders hob er die harteArbeit der Bergmänner hervor, "ohne die all diese vielen Jahre garnicht möglich gewesen wären".Ziel des anschließend einstündigen Festzugs war das Kur- undKongresshaus. In seiner Eröffnungsrede zum Festakt hob Ulrich Fluck,Sprecher des Vorstands der Südwestdeutsche Salzwerke AG, vor allemdie enge Verknüpfung mit der Saline in Bad Reichenhall hervor, wobei"der Erfolg unserer Speisesalzmarke Bad Reichenhaller somit einGarant auch für den Fortbestand des Bergwerks ist".Höhepunkt im mit über 2.500 Gästen vollbesetzten Festsaal war derEinmarsch des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer beiobligatorischen Defiliermarsch und anschließender Festrede. In dermachte er die Bedeutung des Salzbergwerks für die ganze Regiondeutlich. Ebenso, dass 500 Jahre ununterbrochener Salzabbau, nichtohne eine exzellenten Führung mit der größtmöglichen Wertschätzungfür die Mitarbeiter möglich gewesen wären. Seehofer wäre nichtSeehofer, ohne deutlich auf die Wirtschaftskraft Bayerns und damitauch die Berchtesgadener Region als beliebte Urlaubsregionhinzuweisen. Abschließend hob der Bayerischen Ministerpräsident denwertvollen Beitrag auch Berchtesgadens und dem Salz zum WohlstandBayerns hervor.Das ganze charmant moderiert von BR-Urgestein Markus Othmer undmusikalisch untermalt von der Bergknappenmusikkapelle Dürrnberg umKapellmeister Hans Ebner und der Berchtesgadener MarktkapelleunterLeitung von Michael Kunz.Ehrengäste beim Festakt u. a.:Ministerpräsident Horst Seehofer mit GattinStaatsminister Dr. Marcel Huber mit GattinS. K. H. Leopold Prinz von BayernAndrea Degl Regierungsvizepräsidentin von OberbayernDr. Peter Ramsauer MdLMichaela Kaniber LandratGeorg Grabner BürgermeisterFranz Rasp Bürgermeister aus der RegionUnternehmensrepräsentanten und Aufsichtsrat der SüdwestdeutscheSalzwerke AGwie Oberbürgermeister von Heilbronn Harry Mergel (zu der dasSalzbergwerk Berchtesgaden gehört)Prominenz aus Sport und Gesellschaft wie der Hackl SchorschPressekontakt:marcon.Stefan BrucknerHauptstraße 1 | D-82008 Unterhaching | Telefon +49 89 55 05 201 12 |Mobil +49 172 911 6007media@marcon-int.de | marcon.de |stefan-bruckner.deOriginal-Content von: Salzbergwerk Berchtesgaden, übermittelt durch news aktuell