Bergfahrt ohne Übelkeit / Ätherische Öle können auf kurvenreichen Straßen helfen

Baierbrunn (ots) - Pisten hinunterwedeln finden viele wunderbar,die Anreise ins Skigebiet über kurvenreiche Bergstraßen weniger.Damit einem dabei nicht übel wird, helfen ätherische Öle zumSchnuppern. Sabine Haferkorn, Inhaberin einer Apotheke aus Wuppertal,empfiehlt im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" besondersPfefferminz und Ingwer. "Pfefferminzöl entspannt, Ingwer wirkt gegenÜbelkeit", erläutert sie. "Man kann auch beides in einem Fläschchenvom Apotheker mischen lassen." Außerdem sollten Mitfahrer lieber ausdem Fenster schauen, als ein Buch zu lesen. So können sie Kurvenvorher sehen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2016 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.