Berge statt Bali: Darum entscheiden sich Reisende für Urlaub im eigenen Land

Frankfurt am Main (ots) - Warum in die Ferne reisen, wenn Urlaub im eigenen Landgenauso schön sein kann? Vor allem im Frühling und Sommer empfinden dieDeutschen Urlaub in der Heimat als besonders attraktiv. Zu diesem Ergebniskommen aktuelle repräsentative Umfragen des MarktforschungsinstitutesINSA-CONSULERE im Auftrag von Dertour ( http://www.dertour.de ).Rund 54 Prozent der Befragten nennen die Sommermonate als beliebtenReisezeitraum für Heimaturlaub, dicht gefolgt vom Frühling (42,7 Prozent). Beiden über 60-Jährigen zeigt sich ein leicht abweichendes Bild. Die Altersgruppeempfindet neben dem Sommer (48,1 Prozent) auch den Herbst (45,3 Prozent) alsattraktive Jahreszeit für einen Urlaub in Deutschland.Jeder Zweite ist überzeugt: Urlaub im eigenen Land trägt zum Klimaschutz beiDie Mehrheit der Befragten vertritt zudem die Ansicht, dass Heimaturlaub zumKlimaschutz beiträgt. Dabei gibt es zwischen den Altersklassen der Befragten nurminimale Abweichungen: Während nur 52,1 Prozent der Studienteilnehmer im Altervon 18 bis 29 Jahren Urlaub in Deutschland als Beitrag zum Klimaschutzeinstufen, steigt dieser Anteil stetig bis auf 58 Prozent bei Befragten ab 60Jahren. Am wenigsten Zustimmung findet die These bei den Umfrageteilnehmer inBrandenburg (42,3 Prozent), am meisten bei den Befragten in Sachsen-Anhalt (64,6Prozent).Städtetrips und Wanderungen in Deutschland besonders beliebtSommer, Sonne, Strand und Meer - wenn es um bevorzugte Urlaubsarten inDeutschland geht, verbringt jeder Fünfte (19,9 Prozent) seine freien Tage amliebsten im Badeurlaub. Noch beliebter sind allerdings Städtetrips: 28,2 Prozentder Befragten bevorzugen es, Städte und Ortschaften in Deutschland zu besuchen.Dahinter sind auch Wander- und Aktivurlaube bei 16,3 Prozent beliebt. Vor allemin der Altersklasse ab 55 Jahren ist diese Reiseart populär (19,3 Prozent).Annähernd jeder Dritte (31, 5 Prozent) schätzt den Wanderurlaub vor allem dafür,Zeit in der Natur verbringen zu können. Ähnlich attraktiv empfinden es dieBefragten, Regionen und Landschaften (20,7 Prozent) zu entdecken oder einfachmal den Kopf frei zu bekommen (10,7 Prozent).FKK-Wanderung: Jeder Zehnte würde mitmachenFKK-Urlaub ist in Deutschland schon länger ein Thema, aber auchNackt-Wanderungen scheinen auf Interesse zu stoßen: Gut jeder Zehnte (10,7Prozent) wäre bereit, Freikörperkultur und Wanderurlaub miteinander zuverbinden. Dabei findet die Idee bei Männern (16,2 Prozent) eher Anklang als beiFrauen (5,2 Prozent). In den neuen Bundesländern wären die Befragten inBrandenburg (22,1 Prozent) und Thüringen (17,6 Prozent) am ehesten für denfreizügigen Urlaub zu begeistern, im Westen die Menschen aus Schleswig-Holstein(16,5 Prozent) und Hamburg (16,1 Prozent).Eine FKK-Wanderung plant Dertour derzeit nicht, allerdings ist der ReiseanbieterSpezialist für das Thema Wandern. Über den Wanderroutenplaner (http://www.dertour.de/static/wanderroutenplaner/ ) finden WanderbegeisterteInspiration für den nächsten Urlaub in Deutschlands schönsten Regionen.INSA-CONSULERE befragte im Zeitraum vom 11. bis 14. Oktober 2019 einebevölkerungsrepräsentative Auswahl von 2.052 Personen zum Thema Wandern und imZeitraum vom 05. bis 06. Dezember 2019 eine bevölkerungsrepräsentative Auswahlvon 1.019 Personen zum Thema Frühbucher und Wandern.Über DERTOURDie DER Touristik Group mit Sitz in Köln zählt zu den führenden Reisekonzernenin Europa. Unter ihr Dach gehören über 130 Firmen, ihr Gesamtumsatz lag 2018 bei6,7 Milliarden Euro. Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group.Sie beschäftigt 10.900 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Jährlichverreisen 9,9 Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oderSpezialisten. Dazu zählen Marken wie Dertour und ITS in Deutschland, Kuoni undHelvetic Tours in der Schweiz, Exim Tours und Kartago Tours in Osteuropa, Apolloin Skandinavien sowie Kuoni in Großbritannien und Frankreich. Hinzu kommen rund2.800 Reisebüros - darunter der deutsche Marktführer DER Reisebüro - und derOnlinevertrieb. Zur DER Touristik Group zählen fünf Hotelmarken, eine Fluglinieund Zielgebietsagenturen mit 61 Büros in 26 touristischen Destinationen. WeitereInformationen unter http://www.dertouristik.com.