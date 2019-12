"Der Bergdoktor": Winterspecial und sieben neue Folgen im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) - Neue Folgen am Wilden Kaiser und auf dem Gruberhof: Am Donnerstag,2. Januar 2020, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF das "Bergdoktor"-Winterspecial "Diedunkle Seite des Lichts". Neben Hans Sigl in der Titelrolle spielen HeikoRuprecht, Monika Baumgartner, Mark Keller, Rebecca Immanuel sowie inEpisodenrollen Simon Böer, Emilia Bernsdorf, Lennart Betzgen und andere. EineWoche später, am Donnerstag, 9. Januar 2020, 20.15 Uhr, starten sieben neueFolgen der erfolgreichen ZDF-Serie. Alle acht 90-Minüter sind jeweils ab 10.00Uhr am Tag vor der TV-Ausstrahlung in der ZDFmediathek zu sehen.Hannes Brandt (Simon Böer), ein alter Freund von Martin Gruber (Hans Sigl),macht sich im Serienspecial (Regie: Florian Kern) der ZDF-Serie "Der Bergdoktor"Sorgen um seine Tochter: Die 17-jährige Nathalie (Emilia Bernsdorf) leidet seitdem Tod ihrer Mutter an extremer Sonnenempfindlichkeit und hat sich an ein vonder Außenwelt isoliertes Leben gewöhnt. Sie verheimlicht ihrem Vater aber, dasssie seit Kurzem sehr verliebt ist und sich mit ihrem Freund ab und zu vor dieTür wagt - bis ein Unfall bei einem Ausflug in die Winterlandschaft die Wahrheitans Licht bringt. Nathalie erholt sich überraschend schnell von dem Vorfall.Doch bei weiteren Untersuchungen stellt Martin Unstimmigkeiten in derKrankengeschichte des Teenagers fest.In der erste Folge der neuen Staffel ("Zwei Wahrheiten"; Regie: JorgoPapavassiliou) erleidet Martins Patient Bernd Thannhofer (Anian Zoller) einenZusammenbruch. Alles deutet auf einen epileptischen Anfall hin; die Ursachejedoch kann nicht gefunden werden. Dann erfährt Martin, dass auch BerndsPrivatleben gerade aus den Fugen gerät: Seine Frau Lene (Teresa Rizos) willsich scheiden lassen. Martin findet sich mitten in einem Trennungsstreit.Gleichzeitig bringen Martins Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) und seineEx-Freundin Anne (Ines Lutz) auf dem Gruberhof ihre Pläne voran: Anne wird denHof künftig bewirtschaften; das eigene Label "Gruber-Milch" soll Gewinn bringen.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derbergdoktorhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4480594OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell