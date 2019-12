"Bergdoktor"-Star Hans Sigl: "Am Sonntag schaut man ,Tatort', am Donnerstag ,Bergdoktor'!"

Hamburg (ots) - TV-Liebling Hans Sigl sieht seinen Serienhelden aus "DerBergdoktor" nach all den Jahren als "fixen Bestandteil der Fernsehkultur".Wenn am 2. Januar das Winterspecial "Die dunkle Seite des Lichts" läuft und am9. Januar die 13. Staffel von "Der Bergdoktor" startet, geht im ZDF eine dererfolgreichsten Produktionen des deutschen Fernsehens in eine neue Runde: 2019gewann sie die GOLDENE KAMERA in der Kategorie "Publikumswahl: BeliebtesteHeimatserie".Wie es der Serie gelingt, Fans aus mehreren Generationen zu begeistern, verrätHauptdarsteller Hans Sigl exklusiv in der neuesten Ausgabe von HÖRZU (ab sofortim Handel). Selbstbewusst zählt der Publikumsliebling den "Bergdoktor" zum"fixen Bestandteil der Fernsehkultur. Am Sonntag schaut man ,Tatort', amDonnerstag ,Bergdoktor'!""Früher behaupteten die Männer, ihre Frauen würden sie dazu zwingen, den,Bergdoktor' zu schauen", erinnert sich Sigl. Das habe sich aber längstgeändert. Dem Format gelinge es, die ganze Familie zu unterhalten: Die Älterenwürden in erster Linie die Landschaftsaufnahmen genießen. "Das Publikum um die40 findet Geschichten mit einer Figur spannend, die es am Ende 'richten' kann.Und trotzdem bleibt immer noch etwas halb im Raum stehen. Auch weil MartinGrubers Familie keine Heile-Welt-Familie ist." Auf Fan-Events stünden sogargelegentlich 20-Jährige vor ihm, die sich bei ihm für eine glückliche Kindheitbedanken - weil sie die Serie schon sahen, als sie zehn waren.Für Sigl steht fest: "Die Stellung des Heimatfilms hat sich durch den,Bergdoktor' gewandelt!" Was man auch daran sehen könne, wie viele neueBergformate es gebe. Über Kritiken wie "Kuhglockengedöns" und die Diskussion umdas Klischee des Heimatfilms, die der Österreicher sehr deutsch findet, ist erhinweg. "Wir machen Wohlfühlfernsehen, das emotional, intelligent und fachlichhochwertig ist."Viele Fans wünschen sich indes mehr Folgen. Die aktuelle Staffel, die von Junibis Dezember gedreht wurde, umfasst wieder sieben Episoden. "Wir können nichtmehr machen!", erklärt Sigl. "Mensch und Maschine sind nach 112 Drehtagen füreine Staffel am Anschlag." Im Interview mit HÖRZU analysiert Sigl auch diehäufig wechselnden Liebschaften seines Dr. Martin Gruber: "Er ist ein einsamerWolf! Er ist kein Hallodri im Sinne von jemandem, der andere mutwillig verletztoder kränkt."Alle Informationen und Zitate nur bei Nennung der Quelle HÖRZU frei.Pressekontakt:Redaktionelle Ansprechpartner:Melanie Kroiß, Redakteurin Aktuelles & Wissen, Tel. 040/55 44-7 22 85melanie.kroiss@funke-zeitschriften.deAnja Matthies, Stv. Ressortleiterin Aktuelles & Wissen, Tel.040/5544-7 22 88 anja.matthies@funke-zeitschriften.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51874/4473538OTS: HÖRZUOriginal-Content von: HÖRZU, übermittelt durch news aktuell