"Der Bergdoktor": Dreharbeiten für sieben neue Folgen (FOTO)

Seit wenigen Tagen laufen die Dreharbeiten für die zwölfte Staffelder ZDF-Serie "Der Bergdoktor": Neben Hans Sigl in der Titelrollestehen erneut Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher,Natalie O'Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel und Christian Kohlundvor der Kamera. Andrea Gerhardt ist in der wiederkehrenden Rolle alsSprechstundenhilfe ab der zweiten Folge neu dabei. Regie für diesieben 90-Minüter führen Jorgo Papavassiliou, Jan Bauer und AxelBarth.Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) ist froh, dass er Tochter Lilli(Ronja Forcher) an seiner Seite hat, als er nach dem überraschendenTod von Roman Melchinger erstmals wieder die Praxis betritt. SeinePatienten fordern ihn: Martin kümmert sich um eine 50-jährigeverheiratete Frau (Valerie Niehaus), die nach einem Schwächeanfallund anschließenden Untersuchungen erfährt, dass sie schwanger ist.Eine schwierige Situation für alle Beteiligten, da der Vater desKindes nicht der Ehemann, sondern der Liebhaber ist und derLaborbericht aus der Klinik zudem rätselhafte Werte aufweist. MartinsOnkel Ludwig (Christian Kohlund) nimmt an einer Medizinstudie teilund taucht daher immer öfter in der Praxis auf. Der Ärger zwischenMartin und ihm wächst, denn Ludwig fordert seinen Erbteil amGruberhof ein.Produziert wird "Der Bergdoktor" von der ndF: neue deutscheFilmgesellschaft mbH, Unterföhring (Produzent: Matthias Walther) imAuftrag von ZDF und ORF. Verantwortlicher Redakteur im ZDF ist DirkRademacher. Die Dreharbeiten dauern bis Dezember 2018, die zwölfteStaffel wird voraussichtlich zum Jahresbeginn 2019 ausgestrahlt.