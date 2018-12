Bergarbeiter und Jusos demonstrieren vor CDU-Parteitag

HAMBURG (dpa-AFX) - Rund 80 Bergarbeiter aus der Lausitz haben vor dem Beginn des CDU-Parteitags in Hamburg gegen einen schnellen Kohleausstieg und für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert.



Vor dem Haupteingang der Messe, dem Veranstaltungsort des Parteitags, hielten sie den eintreffenden Delegierten am Freitagvormittag Banner mit Aufschriften wie "Wir lassen die Lausitz nicht ausradieren" und "Unsere Arbeit sichert Wohlstand" entgegen. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie fordert, Kohlekraftwerke so lange weiter zu betreiben, "bis der maximale Strombedarf aus anderen Quellen wettbewerbsfähig gesichert werden kann".

Kleiner fiel der Protest der Hamburger Jusos aus. Rund zwei Dutzend Mitglieder der SPD-Jugendorganisation hielten Plakate von Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn in die Höhe und verteilten Flyer mit der Aufschrift "Gegen welche Minderheit wollen Sie stimmen?". Die Jusos werfen den drei Politikern, die später am Freitag für den CDU-Vorsitz kandidieren sollten, vor, sich in der Vergangenheit abfällig gegenüber einzelnen Bevölkerungsgruppen geäußert zu haben - etwa gegenüber Homosexuellen, Muslimen und sozial schwachen Bürgern./haw/DP/zb