Der Berg ruft - Hüttenzauber und Bergblick mitten in München (FOTO)

München (ots) -Nicht immer schaffen es die alpenverliebten Münchnerinnen undMünchner und ihre Gäste bis ins Gebirge. Möglichkeiten zum Wandern,Klettern, Hüttenzauber und Bergblick gibt es aber auch ohne dieStadtgrenzen zu verlassen.Hi-Sky - Panoramablick vom größten transportablen Riesenrad derWeltSeit April 2019 bietet das Riesenrad Hi-Sky im Werksviertel amOstbahnhof mit seinen fast 80 Metern Höhe eine fantastische Aussichtüber München. Die Fahrt dauert etwa 30 Minuten. Wem das noch nichtgenügt, der kann eine 60-minütige Fahrt mit typisch bayerischemWeißwurstfrühstück buchen. Das größte transportable Riesenrad derWelt steht als Zwischennutzung an der Stelle, an der bis 2021 dasneue Konzerthaus der Symphoniker des Bayerischen Rundfunks entstehensoll (https://hi-sky.de).Die Berge und Wir - 150 Jahre Deutscher AlpenvereinDie Ausstellung zum 150-jährigen Jubiläum des DeutschenAlpenvereins erzählt von dessen Gründung, aber auch von Naturschutz,vom Verein in der NS-Zeit, den Schattenseiten des Bergsteigens undder steten Sehnsucht nach der Bergwelt, die sich heute inmillionenfach geposteten Bildern von Gipfeln und Seen manifestiert.Die Objekte, Bilder und Dokumente stammen größtenteils aus denSammlungen der Alpenvereine, seiner Sektionen und Mitglieder (bis19.09.20, Alpines Museum, www.alpenverein.de/Kultur/Museum).Almenrausch und GipfelpanoramaKeine Zeit für einen Ausflug in die Bergwelt? Dann kann einAufenthalt in einem Almzimmer des jüngsten Cocoon Hotels nahe desHauptbahnhofs die Sehnsucht stillen. Es punktet mit viel Holz,emaillierten Waschschüsseln und Milchkannen(Mittererstraße 9,https://cocoon-hotels.de). Um ein grandioses Bergpanorama zugenießen, bietet sich das im Februar eröffnete "M'Uniqo" im HotelAndaz an: Münchens höchste Bar beschert von der Dachterrasse auf fast50 Meter Höhe einen Blick bis in die Alpen (Leopoldstraße 170, www.hyatt.com/de-DE/hotel/germany/andaz-munich-schwabinger-tor/mucaz).Hollerödulliöh - Watzmann 2.0Wolfgang Ambros alpines Kultmusical "Der Watzmann ruft" aus demJahr 1972 kommt in einer Neuinszenierung auf die Bühne des DeutschenTheaters. Der Berg ist noch da, aber Ehrfurcht vor den Naturgewaltenist einem kommerziellen Interesse gewichen. Doch der Sohn des Bauernwehrt sich gegen die Zerstörung. Wird der Bua überleben oderabstürzen? Der Münchner Kabarettist und Musiker Ecco Meineke hat dasneues Skript geschrieben, Regie führt sein Kollege Sven Kemmler(25.07.-04.08.19, www.deutsches-theater.de.Alpine Herausforderung in der StadtDas DAV Kletter- und Boulderzentrum München Süd ist mit 7.800Quadratmetern Kletterfläche die größte Kletteranlage der Welt. Bis zu18 Meter hoch ragen die Wände empor. Nach der sportlichenHerausforderung lockt das Bistro mit sonniger Dachterrasse. DieAusrüstung kann ausgeliehen werden (www.kbthalkirchen.de).Ost-West-Passage MünchenWie wäre es mit einer Stadtdurchquerung zu Fuß? VomPrinzregentenplatz bis zum Schloss Nymphenburg sind es 12 Kilometer.Auf dem Weg gibt es viele Sehenswürdigkeiten und unerwartete Detailszu entdecken, die sich nur im Wandertempo erschließen. BequemeSchuhe, Wasserflasche und los geht es (http://ots.de/6ASfel)!BergsportspezialistenWer in die beliebten Münchner Hausberge will, benötigt dafür dierichtige Ausrüstung. Kein Wunder, dass die Münchner Sportgeschäftedafür ein breit gefächertes Sortiment anbieten. August Schuster zumBeispiel, der Gründer des Sporthauses Schuster, war selbst einleidenschaftlicher Bergsportler. Auch über hundert Jahre später hatsich das Sporthaus noch dem Bergsport verschrieben. Das zeigenhistorische Schwarzweißaufnahmen rund um den Bergsport, eineKletterwand über alle Stockwerke oder die Servicestelle desAlpenvereins im Haus. (Rosenstraße 1-5, www.sport-schuster.de).Pressekontakt:München TourismusLandeshauptstadt MünchenMedienmanagement Deutschland, Österreich, SchweizFrauke RothschuhT. + 49 / 89 233-30232frauke.rothschuh@muenchen.deOriginal-Content von: München Tourismus, übermittelt durch news aktuell