Berenberg hat bestes Team und besten Fondsmanager für deutsche Aktien

Hamburg (ots) - Die Fondsratingagentur Citywire hat das AssetManagement von Berenberg zum zweiten Mal in Folge als bestes Haus fürdeutsche Aktien ausgezeichnet. Zudem erhielt Henning Gebhardt, LeiterWealth & Asset Management und Fondsmanager des BerenbergAktien-Strategie Deutschland, die Auszeichnung als besterFondsmanager für deutsche Aktien. Bewertet wurden dabei neben derFondsperformance auch Faktoren wie Erfahrung der einzelnen Managerund des gesamten Teams.Henning Gebhardt, Head of Wealth and Asset Management, sagt: "Esfreut mich sehr, dass wir unseren Titel als bestes Fondshausverteidigen konnten und zudem ich selbst diese Auszeichnung erhaltenhabe. Dies zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."Die sechs deutschen und europäischen Aktienfonds des Hausesgehören allesamt in die Spitzengruppe ihrer jeweiligenVergleichskategorie. Im Berenberg Deutschland-Team werden derzeitzwei explizite Deutschland-Strategien gemanagt. Der BerenbergAktien-Strategie Deutschland wird von Henning Gebhardt geführt. DerFonds konnte seit Auflegung deutlich zulegen und gehört zu denstärksten Fonds seiner Klasse. Seine Co-Fondsmanager sind MatthiasBorn und Andreas Strobl. Matthias Born ist zudem ChefanlagestrategeAktien und verantwortet die Europa-Aktienstrategien von Berenberg.Strobl, der 2016 von Allianz Global Investors zu Berenberg kam, istauch Lead-Fondsmanager des Berenberg-1590-Aktien Mittelstand.Co-Fondsmanager sind Henning Gebhardt und Sebastian Leigh. Citywirevergab die Preise am 23. Mai in Frankfurt.