Berenberg-Preis für unternehmerische Verantwortung geht an Ritter Sport (FOTO)

Hamburg (ots) -Deutschlands älteste Privatbank hat den zum dritten Malausgeschriebenen "Berenberg-Preis für unternehmerische Verantwortung"am Donnerstag vor 400 Gästen im Hamburger Michel an Ritter Sportverliehen. Damit zeichnet Berenberg das Projekt "El Cacao" desSchokoladenherstellers aus, bei dem Ritter Sport in Nicaragua aufehemaligem Weideland eine eigene Plantage für nachhaltigen Kakaoanbauerrichtet hat."Unternehmerische Verantwortung hat bei vielen Familienunternehmeneine lange Tradition. Sie setzen sich nicht nur für den Erfolg undFortbestand ihres Unternehmens ein, sondern auch für das Gemeinwohl,ihre Mitarbeiter oder ihre Region. Dieses Selbstverständnis hat auchetwas damit zu tun, dass Unternehmer einen sehr langfristigen und aufNachhaltigkeit ausgelegten Wirkungshorizont haben", so Dr.Hans-Walter Peters, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschaftervon Berenberg. Als inhabergeführte Privatbank versteht sich Berenbergals Dienstleister und verantwortungsvoller Partner an der Seiteseiner Kunden und hat den Preis ausgeschrieben, um Projekte vonUnternehmen auszuzeichnen, die auf besondere Weise gesellschaftlichesEngagement und Unternehmenszweck miteinander verbinden. "Nur werverantwortungsvoll mit dem ihm entgegengebrachten Vertrauen umgeht,kann als Unternehmen langfristig erfolgreich sein", so Peters.Ritter Sport hat in Nicaragua 2.500 Hektar ehemaliges Weidelanderworben und in 1.500 Hektar Anbaufläche für Kakao sowie in 1.000Hektar Wald- und Feuchtgebiete umgewandelt. Die Bewirtschaftungerfolgt nach dem Agroforstsystem, das die Biodiversität derehemaligen Weidefläche erhöhen soll. Das Projekt zeichnet sich nebenökologischen vor allem durch soziale Aspekte aus: HoheSicherheitsstandards, ärztliche Versorgung, umfangreicheWeiterbildungsmaßnahmen und eine Bezahlung über dem nicaraguanischenMindestlohn garantieren den Mitarbeitern faire und sichereArbeitsbedingungen. Rund um die Plantage sind kleine Dörfer mitSchulen und Geschäften und einem Bussystem gewachsen. Zudem wurde dieInfrastruktur erheblich ausgebaut. So sichert das Unternehmen nichtnur die eigene Rohstoffversorgung aus ökologisch einwandfreienQuellen, sondern bietet zudem den Mitarbeitern vor Ort eineZukunftsperspektive.Alfred Ritter, Beiratsvorsitzender der Alfred Ritter GmbH & Co.KG: "Wir sehen uns durch den Berenberg-Preis in unserem Handelnbestätigt, dass nur ein nachhaltig wirtschaftendes Unternehmenzukunftsfähig sein kann. Unsere Verantwortung gegenüber Mensch undUmwelt prägt seit vielen Jahren unsere Art zu wirtschaften. Dieeigene Kakaoplantage "El Cacao" soll darüber hinaus zeigen, dass einwirtschaftlicher Kakaoanbau auch unter guten sozialen undökologischen Bedingungen möglich ist."Das 1912 gegründete mittelständische Familienunternehmenbeschäftigt heute rund 1.500 Mitarbeiter und erzielte 2017 einenUmsatz von 482 Millionen Euro. Ritter Sport bezieht inzwischen alserster großer Tafelschokoladehersteller für das gesamte Sortimentausschließlich zertifiziert nachhaltigen Kakao. Täglich verlassenüber drei Millionen Tafeln das Werk im schwäbischen Waldenbuch, vonwo sie in über 100 Länder weltweit exportiert werden.Die Jury des Preises bilden Dr. Dominik von Au (INTES Akademie fürFamilienunternehmen), Univ.-Prof. Dr. Michèle Morner (UniversitätSpeyer), Dr. Rainer Esser (Geschäftsführer der ZEIT), Dr. FlorianLangenscheidt (Autor und Verleger) und Dr. Hans-Walter Peters(Berenberg).https://www.berenberg.de/verantwortungspreis/Pressekontakt:Karsten WehmeierDirektor UnternehmenskommunikationTelefon +49 40 350 60-481karsten.wehmeier@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuell