Berenberg: Märkte-Monitor – Anlagedruck überwiegt

18.10.2021

Aktueller Marktkommentar

Es hat nicht lang gedauert und die Anleger sind wieder der „FOMO“ – fear of missing out – verfallen. Der S&P 500 verzeichnete vergangene Woche Donnerstag den besten Tag seit März mit 479 von 500 Titeln im Plus. Themen wie hohe Energiekosten und Tapering-Sorgen sind zwar noch nicht vom Tisch, aber der Anlagedruck überwiegt. Darüber hinaus gibt es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



