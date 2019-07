Berenberg German Polo Masters: Deutschlands älteste Privatbank präsentiert Polo-Asse auf Sylt (FOTO)

Hamburg (ots) -Vom 31. Juli bis 4. August steht Deutschlands nördlichste Inselwieder ganz im Zeichen des Polosports. Zum 21. Mal werden dann dieBerenberg German Polo Masters ausgetragen, eines der bekanntestenTurniere in Europa.Viele Urlauber und Gäste zieht es im Sommer nach Sylt. Und vieleBesucher richten ihren Aufenthalt mittlerweile nach einem derhochkarätigsten Events auf der Insel aus: Den Berenberg German PoloMasters auf Sylt."Wir freuen uns über den großen Zuspruch von Besuchern undSpielern bei diesem Turnier", so Berenberg-Chef Dr. Hans-WalterPeters. Insbesondere zum Finale am Sonntag, dem 4. August, werdenwieder mehrere Tausend Zuschauer mitfiebern, welche Mannschaft denPokal in diesem Jahr mit nach Hause nehmen darf. Sechs Teams mitSpielern aus sechs Nationen und etwa 130 Pferde kommen auf die Insel.Internationales Flair ist also angesagt.Zu den Favoriten dürften wieder das aus dem Brasilianer JoaoNoaves, dem Argentinier Thomas Astelarra und den beiden SchweizernCedric Schweri und Stefan Locher bestehende Team König Immobilienzählen, das seinen Vorjahrestitel verteidigen möchte. Auch derZweitplazierte, das Team von Hauptsponsor Berenberg mitTurniergründer Jo Schneider und seinem Sohn Sven, Christopher Winterund dem Argentinier Santos Anco möchte die knappeVorjahres-Finalniederlage wettmachen. Das internationalste Teamstellt der italienische Luxuswagenhersteller Maserati, die vierSpieler kommen aus Argentinien, Deutschland, Großbritannien undItalien. Auch eine Frau ist im Feld: Alexandra Ott spielt im TeamGogärtchen.Die Vorrundenspiele finden von Mittwoch, 31. Juli, bis Samstag, 3.August, statt. Am Finalsonntag ist das Spiel um Platz fünf um 13 Uhrzu sehen, das Spiel um Platz drei um 14.30 Uhr und das Finale um 16Uhr. Weitere Informationen: www.polosylt.dePressekontakt:BerenbergKarsten WehmeierDirektor UnternehmenskommunikationPhone +49 40 350 60-481karsten.wehmeier@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuell