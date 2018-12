Berenberg Bank: Konjunktur der Eurozone wird im Frühling 2019 wieder anziehen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Konjunktur in der Eurozone wird nach Einschätzung der Berenberg Bank im kommenden Jahr wieder anziehen.



"Vor allem die Politik lastet derzeit auf der Konjunktur", sagte Chefvolkswirt Holger Schmieding am Montag in Frankfurt. Im kommenden Jahr sollten sich die politischen Faktoren entschärfen. "Daher erwarte ich nach einem schwachen Winterquartal im zweiten Quartal 2019 wieder ein stärkeres Wachstum." Rein wirtschaftlich spräche nichts für eine anhaltende Schwächephase.

Schmieding geht davon aus, dass US-Präsident Donald Trump bei den Handelsstreitigkeiten einlenken wird: "Mittlerweile sind die Auswirkungen der Konflikte auch am US-Aktienmarkt zu spüren und damit auch bei den Wählern von Trump." Dies könnte zu einer Deeskalation führen. Laut Schmieding war der Handelsstreit der wirtschaftliche Hauptbelastungsfaktor im laufenden Jahr.

Beim Brexit erwartet Schmieding, dass es trotz der aktuellen politischen Turbulenzen eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien gibt. Dann würde ein weiterer Belastungsfaktor wegfallen. "Ich erwarte, dass sich die Vernünftigen im britischen Parlament durchsetzen werden", sagte der Ökonom. Er könne sich vorstellen, das Großbritannien wie Norwegen im Binnenmarkt verbleibe. Sogar eine weitere Mitgliedschaft in der EU sei vorstellbar. Die Wahrscheinlichkeit für einen Brexit ohne Einigung liege bei lediglich zehn Prozent.

Neben der Entspannung bei politischen Themen dürften auch der schwächere Ölpreis und eine Erholung in Schwellenländern für ein Anziehen der Konjunktur in der Eurozone sprechen. Die Wirtschaft in der Eurozone wird laut Schmieding im Gesamtjahr 2019 um 1,25 Prozent wachsen - nach 1,8 Prozent im laufenden Jahr. Ökonom Schmieding räumt jedoch ein, dass es für seine Prognose große Risiken gebe, da insbesondere die Politik von Trump schwer vorhersehbar sei. Die Frühindikatoren würden zudem bisher noch kein Ende der Schwächephase signalisieren.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut Schmieding wie angekündigt zum Jahresende ihre milliardenschwere Nettoanleihekäufe beenden. Angesichts der jüngsten wirtschaftlichen Abschwächung sei es jedoch unwahrscheinlich geworden, dass EZB-Präsident Mario Draghi während seiner Amtszeit noch einmal den Leitzins anheben werde. Sollte die Konjunktur im laufenden Jahr anziehen, dann könne er eine Zinserhöhung zumindest verbal vorbereiten. Draghi wird im Herbst 2019 aus dem Amt scheiden./jsl/elm/bgf/fba