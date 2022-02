Berenberg: Aktienrenditen in Zinserhöhungszyklen

14.02.2022 –

Aktueller Marktkommentar

Global restriktivere Zentralbanken – der Markt preist nach höheren US Inflationsdaten und einer falkenhafteren EZB für 2022 sechs Zinserhöhung à 25 Basispunkte durch die Fed und nahezu zwei durch die EZB ein – und der Russland-Ukraine-Konflikt lasten auf den Märkten. Das Hin und Her auf Investment-Stil-Ebene hält an, wobei Value-Titel weiterhin vorne liegen. Regional haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



