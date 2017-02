Bereits zum dritten Mal hat lavera Naturkosmetik das Validierungsverfahren erfolgreich bestanden und ist GREEN BRAND Germany 2017/2018 (FOTO)

Nürnberg (ots) -Auf der Vivaness übergab Norbert Lux, Initiator undGeschäftsführer von GREEN BRANDS Organisation die Urkunde an KlaraAhlers, Geschäftsführung der Laverana und für die Marke laveraNaturkosmetik.Vor 30 Jahren war es der Anspruch und eine Vision von vielenPionieren, Firmengründern und alternativen Geschäftsmodellen - heutegehört er zum Mainstream: Grün ist ein Standard, der die Erwartungenvon Kunden bedient, die in den rund 30 Jahren noch kritischer und vorallem achtsamer geworden sind. Werbebotschaften, Inhaltsstoffe undderen Wirkung und Herkunft und somit die Hersteller werden genauhinterfragt. Der neue Lebensstil wandelt sich, Themen wie Gesundheit,Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit beeinflussen mehr und mehrdas Einkaufverhalten.Naturkosmetik ist die Antwort auf diesen Anspruch, vereint schonimmer das Beste aus der Natur und steht dabei für kompromisslosehöchste Qualitätsansprüche. lavera ist zertifizierte Naturkosmetikund wollte schon immer Wirksamkeit frei von negativen Nebenwirkungengarantieren. Daraus resultieren der hohe Anteil an Natürlichkeit,möglichst aus Bio-Anbau und die lavera Qualitätsgarantie.Mit der Qualität von ökologisch nachhaltigen Marken befasst sichseit 2010 die unabhängige GREEN BRANDS Organisation. Ininternationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Instituten undGesellschaften verleiht GREEN BRANDS das gleichnamige Gütesiegel undehrt grüne Marken, die Nachhaltigkeit, Umweltschutz und gesundenLebensstil fest in die Markenwelt und unternehmerische Verantwortungverankert haben und dies in einem aufwendigen Verfahren beweisen.Norbert Lux: "GREEN BRANDS bzw. das internationalewissenschaftliche Nachhaltigkeitsinstitut SERI (Wien) bewertet dieMarke aus einem anderen Blickwinkel: Uns interessieren das Ökodesign,die Rohstoffgewinnung und die Transportwege, Produktion, Verpackung,Distribution, Nutzungsphase, Verwertung und Entsorgung sowie dieProduktbezogenen Zertifizierungen. lavera Naturkosmetik hat erneutmit einem hervorragenden Ergebnis bestanden".lavera-Geschäftsführerin Klara Ahlers: "Wir freuen uns sehr überdie erneute Auszeichnung zur GREEN BRAND Germany. Unsere Vision istes, Naturkosmetik für Alle und überall anzubieten und sie jedemzugänglich zu machen. Wir sind 100% zertifizierte Naturkosmetik undstellen höchste Qualitätsansprüche an die lavera Markenwelt, diedurch die GREEN BRANDS Germany Auszeichnung bestätigt werden und auffür uns wichtige Themenwelten aufmerksam macht wie zum Beispielunseren Nachhaltigkeitsanspruch, den wir als Hersteller an dieVerpackungen oder die Produktion stellen und die für den Verbraucherauf den ersten Blick nicht transparent sind."Kurzinformation zum Unternehmen, 30 Jahre Laverana und laveraNaturkosmetikDie Laverana ist Hersteller der Marke lavera Naturkosmetik und hatihren Sitz in der Region Hannover an zwei Standorten. Von derProduktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles aus einer Hand, ineiner geschlossenen Kompetenzkette. Bio und Naturkosmetik für Alleist unsere Vision, die uns seit 30 Jahren antreibt. Wir wollenNaturkosmetik vom Nischenprodukt in den Massenmarkt bringen und fürjeden zugänglich machen. Wir folgen dabei dem Prinzip derDemokratisierung, weil es uns von Anfang wichtig war, Kunden weltweitalle Beautywünsche in Form von ansprechenden, wirkungsvollen, 100%natürlichen Produkten zu erfüllen und die Kosmetikwelt neu zudefinieren. lavera Naturkosmetik ist 100% zertifizierte Naturkosmetiknach NATRUE, ca. 95% sind Vegan, das Produktsortiment umfasst 280Produkte.Pressekontakt:Sabine Kästnersabine.kaestner@lavera.deTelefon: 0511 - 54549 - 852Laverana GmbH & Co. KGBerliner Straße 1-330952 RonnenbergWeb: http://www.lavera.deOriginal-Content von: lavera Naturkosmetik, übermittelt durch news aktuell