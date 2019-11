Bereits Donnerstag startet Black Friday Sale

Wien Berlin (ots) - Tausende Produkte mit Extrem-Rabatten für 29 StundenAm Donnerstag den 28. November 2019 um 19:00 fällt der Startschuss für diebekannte Verkaufsveranstaltung "Black Friday Sale" in Deutschland. Auf derWebseite des Plattformanbieters www.blackfridaysale.de(http://www.blackfridaysale.de/) werden tausende Produkte bekannterOnline-Händler angeboten. Dieses Jahr könnte am Black Friday Wochenende derEinzelhandel die 3 Milliarden Euro Umsatzgrenze durchbrechen.Alle Vorzeichen stehen dabei auf deutliches Wachstum. "Laut repräsentativenErhebungen werden über 82 Prozent der deutschen Endkonsumenten fix mit dabeisein und 62 Prozent planen 300 Euro oder mehr auszugeben", informiert KonradKreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH. "Und auf unseren Portalenverzeichnen wir zweistellige Zuwachsraten gegenüber dem Vergleichszeitraum desVorjahres."Hohe ZufriedenheitswerteRund 74 Prozent aller deutschen Endverbraucher haben bereits einmal an diesemTag eingekauft und waren mehrheitlich mit den angebotenen Produkten zufriedenoder sogar sehr zufrieden. Insgesamt werden in Summe 82 Prozent der Befragten amVerkaufsevent teilnehmen. "In einer aktuellen Befragung mit 1.278 Black FridayKunden haben wir die Rabatt-Vorstellungen erhoben und diese an unsere rund 500Partner weitergeleitet. Diese sind wurden bei der Preisgestaltung der Händlerberücksichtigt", so Kreid weiter.Erste Deals stehen bereits festHändler von Markenprodukten wie etwa Nike, Sony, Apple, Lenovo, Aida, Lenovooder Samsung nehmen am Black Friday Sale teil. "Der Großteil der Preise ist nochstreng unter Verschluss, diese werden oft bis zum Startschuss von den Shopsangepasst", informiert Geschäftsführer Kreid.Folgende Rabatte stehen bereits jetzt fest:Elektronik - Rabatt- Garmin Sportuhr Forerunner - 41 %- MOBI MOUNTAIN - WIRELESS BLUETOOTH Kopfhörer - 70 %- CANON Produkte - 50 %- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 4. Gen. - 28%- Samsung Galaxy Watch Active - 32 %- Nikon D610 mit AF-S Nikkor 24-120 mm - 56 %- PlayStation®4 500GB - 40%- Microsoft Surface Pro - 45 %Mode - Rabatt- Under Armour Lightning 2 Running Laufschuhe - 75 %- Timberland 6 Inch Premium Junior Boots - 39 %- Chloé Damen Sonnenbrille CE731S-614 - 86 %Diverses - Rabatt- Davidoff Cool Water for Men - 60 %- Besteckset ZWILLING Opus, 68-tlg. - 80 %- BMW Jethelm Legend Tricolor - 73 %- Dynafit Radical Damen Skitouren Schuh - 41 %Reise - Rabatt- Kreuzfahrt MSC 7 Nächte inkl. Vollpension - 60 %- AccorHotels Paris - 40 %Über Blackfridaysale.dewww.blackfridaysale.de ist der Anbieter für das Top Shopping-Event des Jahres.Mehrere hundert teilnehmende Markenshops und angesagte Labels reduzieren dabeiinnerhalb von 29 Stunden drastisch ihre Preise. Auf dem Shoppingportalblackfridaysale.de können Kunden in übersichtlichen Kategorien passende Produkteund alle "Black Friday" Angebote der teilnehmenden Händler finden. Im Jahr 2019startet die Verkaufsveranstaltung bereits am Donnerstag 28. November um 19:00auf blackfridaysale.de (http://www.blackfridaysale.de/). Die Black Friday GmbHverfügt über die exklusiven Nutzungsrechte der geschützten Wortmarke "BlackFriday" in Deutschland.Weitere Informationen und Fotos:Foto: Konrad Kreid, Geschäftsführer Blackfridaysale.de elektronisch unter:Konrad Kreid (https://www.ots.at/redirect/img)(300 dpi, Fotocredit: blackfridaysale.de (http://www.blackfridaysale.de/),honorarfrei abdruckbar)Kontakt:Black Friday GmbHAlbert Haschke, Public RelationsWattgasse 48/261170 WienÖsterreichOriginal-Content von: Black Friday GmbH, übermittelt durch news aktuell