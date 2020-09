Bereits 250 Millionen Software-Downloads weltweit - das Stuttgarter Start-up AnyDesk mit starker Wachstumsdynamik

Stuttgart / Tampa Bay (ots) - AnyDesk, einer der führenden Anbieter von Fernwartungssoftware, hat im August die 250 Millionen Download-Marke übersprungen.Das 2014 gegründete Unternehmen gehört zu den 50 am schnellsten wachsenden Firmen Deutschlands und beschäftigt 90 Mitarbeiter an den Standorten Stuttgart, Berlin und Tampa Bay, USA. Nach nur 5 Jahren wird die Spezial-Software "Made in Germany" bereits von Millionen von Nutzern und mehr als 42.000 Unternehmen in 187 Ländern genutzt. Die Anwendung des Stuttgarter Unternehmens ermöglicht Nutzern den Fernzugriff von ihrem Endgerät auf andere - ob mobil oder Desktop - mit den gängigen Betriebssystemen, darunter auch Android.Der Umsatz von AnyDesk ist gegenüber dem Vorjahr um mehr als 200 Prozent gewachsen. Der anhaltende Trend zur Arbeit im Homeoffice oder von unterwegs steigert die Nachfrage nach sicheren, zuverlässigen und einfach zu bedienenden Software-Lösungen. Die AnyDesk-App wurde innerhalb des letzten Jahres doppelt so oft heruntergeladen wie insgesamt in den 5 Jahren zuvor. Jeden Monat kommen knapp 9 Millionen neue AnyDesk-Nutzer hinzu. Seit März 2020 waren es im Durchschnitt sogar monatlich rund 12 Millionen neue Anwender.Im Zuge dieser Wachstumsdynamik hat AnyDesk die Eröffnung seiner nordamerikanischen Niederlassung bekanntgegeben. Mit dem neuen Büro in Tampa Bay, Florida (USA) wird das deutsche Tech-Unternehmen sein starkes internationales Wachstum und die Expansion im US-amerikanischen Markt weiter vorantreiben."Wir sehen uns als Krisenbewältiger und freuen uns, dass Menschen durch unser Werkzeug in der Lage sind, ihren neuen Arbeitsalltag aufrecht zu erhalten", sagt Philipp Weiser, Gründer und Geschäftsführer der AnyDesk Software GmbH. "Dank unserer Software können Millionen Nutzer weltweit auf ihre Endgeräte zugreifen."Schlüsselfaktoren für die Erfolgsgeschichte von AnyDesk sind die hohe Übertragungsrate, die flüssiges Arbeiten bereits ab einer Bandbreite von rund 100 KBit/s ermöglicht und der günstige Preis. Mit diesen beiden Produktmerkmalen kann AnyDesk gegenüber der weltweiten Konkurrenz punkten.Über AnyDeskDie AnyDesk Software GmbH ist einer der führenden Anbieter für Remote-Desktop-Lösungen. Mit seiner einzigartigen Remote-Desktop-Zugriffssoftware schafft das 2014 gegründete Unternehmen die optimale Grundlage für die Zusammenarbeit in der modernen Arbeitswelt. Kern von AnyDesk ist der eigens entwickelte Codec DeskRT, der eine nahezu latenzfreie Zusammenarbeit ermöglicht - auch in Regionen mit schlechter Internetverbindung. Die Software wurde weltweit bereits mehr als 250 Millionen Mal von Nutzern in 187 Ländern heruntergeladen und wird von mehr als 42.000 Unternehmen eingesetzt, darunter weltweit renommierte Fortune 500 Konzerne. Jeden Monat kommen mehr als 12 Millionen Downloads hinzu. Damit zählt das Unternehmen zu den 50 am schnellsten wachsenden Firmen in Deutschland und belegt im Wachstumssieger-Ranking von Gründerszene zum zweiten Jahr in Folge Platz 36.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.anydesk.com (http://www.anydesk.com/de).Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/anydesk-software-gmbh), Twitter (https://twitter.com/anydesk) und Facebook (https://www.facebook.com/AnyDesk/).Zusätzliches Bildmaterial ist unter dem folgenden Link verfügbar: https://anydesk.com/de/pressePressekontakt:AnyDesk Software GmbHRebekka HeesTürlenstraße 270191 StuttgartE-Mail: press@anydesk.comAnyDesk Pressestelle, c/o Klenk & HourschHanna SchadtUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainE-Mail: anydesk@klenkhoursch.deOriginal-Content von: AnyDesk, übermittelt durch news aktuell