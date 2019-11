Bereits 22 Schweinepest-Fälle in polnischer Grenzregion

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nahe der polnischen Grenze zu Deutschland haben die Behörden zwei weitere Fälle gemeldet.



Der Erreger sei bei zwei toten Wildschweinen nachgewiesen worden, die am Dienstag in der Woiwodschaft Lebus gefunden wurden, teilte die polnische Veterinärbehörde am Donnerstag mit. Damit hat sich die bekannte Zahl der an der Seuche verendeten Tiere in der westpolnischen Region auf 22 erhöht.

Zuerst war das Virus in der vergangenen Woche bei einem Wildschwein diagnostiziert worden, das am 4. November tot in der Nähe der Landstraße zwischen den Ortschaften Nowa Sol und Slawa im Kreis Wschowski gefunden wurde.

Auch am Donnerstag wurde die Suche nach toten Wildschweinen in der Gegend nahe der Grenze zu Brandenburg fortgesetzt. Freiwillige und Soldaten der polnischen Armee durchkämmten weiter das Gelände, sagte Stanislaw Mysliwiec, Vorsitzender der Landwirtschaftskammer, der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Das Areal umfasse 340 Quadratkilometer und liege in den Kreisen Wschowski und Nowosolski./dhe/DP/men