Bereits 111.111 Gäste für touristische Hauptattraktion Norddeutschlands / Besucherzentrum der Meyer Werft auf Erfolgskurs (FOTO)

Papenburg (ots) -Pünktlich zum Beginn der Sommerferien steuert das Besucherzentrumder Meyer Werft auf Erfolgskurs: Aktuell entstehen auf derweltberühmten Papenburger Werft gleich drei neue Ozeanriesen -Besuchergruppen aus ganz Deutschland und dem benachbarten Auslandnehmen deshalb Kurs auf den Kreissaal der Kreuzfahrt, darunterRosemarie Riedel aus Baden-Würtemberg, die jetzt als 111.111er Gastüberrascht wurde.Das Besucherzentrum der Meyer Werft gilt als einer der größtenBesuchermagneten Norddeutschlands. Die Erlebnisausstellung mit neunAusstellungsbereichen, darunter Originalkabinen und 20 beeindruckendeSchiffmodelle, und freiem Blick auf die größte Bauhalle der MeyerWerft, erklärt modernen Schiffbau sowohl für Erwachsene und Kinderals auch Gruppenreisende.Der neue Internetauftritt des Besucherzentrum erleichtert nichtnur den Kauf der Eintrittskarten, sondern liefert per Mausklickweitere Informationen für den Besuch der Werft und der StadtPapenburg.Aktuell können Gäste des Besucherzentrums die Entstehung der"Iona", einem weiteren Kreuzfahrtschiff mit umweltfreundlichemFlüssigerdgas-Antrieb, für P&O Cruises, den Bau der "NorwegianEncore" für die US-Reederei Norwegian Cruise Line und der "Spirit ofAdventure" für Saga Cruises verfolgen.www.besucherzentrum-papenburg.deTelefon: 04961 - 839 60Die Papenburg Marketing GmbH, aus der Papenburg Tourismus GmbHentstanden, fördert das touristische Leben Papenburgs und vermarktetdie Stadt als attraktive Destination. Dazu zählt die Entwicklunginhaltlicher und strategischer Konzepte, neuer Angebote sowieEventreihen. Darüber hinaus betreibt die Papenburg Marketing GmbH dasBesucherzentrum der Meyer Werft: Dieses hat sich mit jährlich 250.000Gästen zu einem Besuchermagneten entwickelt und zählt zu denTop-Reisezielen in Niedersachsen.