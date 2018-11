Bereit für die digitale Welt / Wie Eltern ihren Kindern einen gesunden Umgang mit digitalen Angeboten vermitteln

München (ots) - Spielen, chatten, lernen - digitale Angebote fürKinder und Jugendliche prägen das Heranwachsen heutzutage so starkwie nie zuvor. Vor diesem Hintergrund wird es immer wichtiger, Kindervon klein auf an einen gesunden Umgang mit Medien heranzuführen undsie für die Gefahren der virtuellen Welt zu sensibilisieren.Katharina Ommer von der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK erklärt, wasEltern dabei beachten sollten und wie sie Anzeichen einer Mediensuchtbei ihren Kindern erkennen.Bei der Mediennutzung sind bereits die Kleinsten ganz groß:Aktuellen Zahlen der Auerbach Stiftung zufolge nutzt über die Hälfteder 6- bis 13-Jährigen täglich das Smartphone. Während Kinder imAlter von sechs bis sieben Jahren im Durchschnitt elf Minuten pro Tagim Internet verbringen, surfen 12- bis 13-Jährige bereitsdurchschnittlich eine Stunde täglich. Dabei können sich digitaleAngebote positiv auf die Entwicklung von Kindern auswirken. Soeröffnen Lernportale oder kindgerechte Computerspiele Schulkindernneue Möglichkeiten, ihre Leistungen zu verbessern. Allerdingsverfallen auch immer mehr Kinder der virtuellen Welt. Experten gehenvon 600.000 internetabhängigen und 2,5 Millionen problematischenNutzern in Deutschland aus. "In der heutigen Zeit kommen Kinder sehrfrüh mit Internet und sozialen Medien in Kontakt. Gerade weil Kindersehr begeisterungsfähig sind und ihnen in der digitalen Welt eineVielfalt an Angeboten zur Verfügung steht, ist es wichtig, sie vonklein auf sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt zubegleiten. Entscheidend ist es, ihnen Konsumkompetenz zu vermitteln,damit sie selbst erkennen, wie sie Medien sinnvoll nutzen können",erklärt Ommer.Anzeichen einer digitalen Abhängigkeit bei KindernOb das eigene Kind bereits von einer Mediensucht betroffen ist,erkennen Eltern daran, wenn es nervös wird, sobald sich die Konsole,das Tablet oder das Smartphone nicht mehr in seiner Reichweitebefindet. Häufig lassen auch die schulischen Leistungen nach.Außerdem sollten Eltern alarmiert sein, wenn sich ihr Kind auf einmalgleichgültig gegenüber Freunden verhält - es beispielsweise keinenAntrieb mehr zeigt, sich mit ihnen zu treffen und abseits dervirtuellen Welt mit ihnen zu spielen. Verbringen Kinder undJugendliche auf lange Sicht zu viel Zeit vor dem Bildschirm, könnenKrankheiten entstehen. So empfiehlt die Bundeszentrale fürgesundheitliche Aufklärung die Nutzung von Fernseher und Computer für3- bis 6-jährige auf maximal 30 Minuten zu beschränken. 7-9-Jährigesollten höchstens 45 Minuten und 10- bis 12-jährige maximal 60Minuten am Tag vor dem Bildschirm verbringen. "Langfristige Folgeneiner falschen Mediennutzung sind Kopfschmerzen, Schlafstörungen,trockene und juckende Augen sowie Kurzsichtigkeit", weiß Ommer. Auchkann es zu Konzentrations- sowie Aufmerksamkeitsdefiziten und somitNachteilen in der Schule kommen.Klare Regeln geben OrientierungUm das Risiko einer Mediensucht bei Kindern zu verringern und sievon klein auf an einen gesunden Umgang mit digitalen Angebotenheranzuführen, empfiehlt SBK-Expertin Ommer Eltern, mit gutemBeispiel voranzugehen und klare Regeln für die Mediennutzungaufzustellen, an die sie sich auch selbst halten: "Kinder brauchendie Aufmerksamkeit ihrer Eltern - sie sollten das Smartphonebeiseitelegen, wenn sie Zeit mit ihren Kindern verbringen. Hilfreichist es auch, zu vereinbaren, dass das Smartphone bei gemeinsamenMahlzeiten stummgeschaltet und nicht auf den Tisch gelegt wird."Außerdem sollten Eltern die Dauer der Mediennutzung ihrer Kinder imVorfeld gemeinsam festlegen. Darüber hinaus sindSicherheitseinstellungen an den Geräten und deren regelmäßigeAktualisierung ein Muss.Angebote zur Förderung der MedienkompetenzTrotz aller Empfehlungen gibt es kein Patentrezept, dasgleichermaßen für alle gilt: "Jede Familie muss individuellentscheiden, wie sie mit digitalen Medien umgeht. Eltern sollten sichaber definitiv Zeit dafür nehmen, die Medienkompetenz ihres Kindes zufördern. 