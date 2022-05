Bereit für den Sommer: KVB Finanz hilft Ordnung in die Finanzen zu bringen

Limburg (ots) -Die Arbeiten im Haus oder in der Wohnung beziehungsweise im Garten oder auf dem Balkon sind schon im vollen Gange, um sich auf den bevorstehenden Sommer vorzubereiten. Nun ist auch höchste Zeit für eine gründliche Aufräumaktion der persönlichen Finanzen. Ordnung in die Bücher zu bringen ist manchmal gar nicht so einfach, lohnt sich aber. Je klarer der finanzielle Spielraum wird, desto schneller stellt sich der Erfolg beim Sparen ein. Der Aufwand rechnet sich unter dem Strich - und die KVB Finanz kann dabei mit Tipps kompetent unterstützen.Gut geplant ist halb gewonnenEin guter Plan hilft bei der Umsetzung des Vorhabens die Finanzen zu ordnen. Werden gleich persönliche Termine und Fristen für die einzelnen Maßnahmen gesetzt, erleichtert das die Umsetzung und beschleunigt die Zielerreichung.1. Schritt: Der KassensturzZunächst geht es um den Kassensturz, also die klare Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben. Sinnvoll ist es, alle Positionen akribisch aufzuschreiben. Denn erfahrungsgemäß sind es immer wieder die kleinen Einkäufe nebenher, die das tatsächliche monatliche Budget sprengen. Geschieht dies mit aller Regelmäßigkeit, hilft die konsequente Aufstellung dabei, Einsparpotenzial zu entdecken. Um das eigene Zahlungsverhalten untersuchen und optimieren zu können, empfiehlt Marc Kloetzel, Leiter Vertrieb und Prokurist der KVB Finanz, den Griff zum Klassiker - dem Haushaltsbuch. Ist das eigene Ausgabeverhalten somit erst einmal deutlich geworden, lässt sich gemeinsam anhand der Einnahmen und Erkenntnisse ein stimmiger Haushaltsplan erarbeiten.Zu den Einnahmen, die im Haushaltsbuch aufgelistet werden sollten, zählen allen laufenden oder monatlichen Zuflüsse in Form von Geld. Als Arbeitnehmer macht das Bruttogehalt in der Regel den größten Teil aus. Aber auch verschiedene Renten, zum Beispiel für Berufsunfähigkeit, fallen darunter sowie Arbeitslosengeld, Kindergeld oder Mieteinkünfte, sofern Eigentum vermietet wird.Klassische monatliche Ausgaben sind die Miete beziehungsweise die Tilgung einer Immobilienfinanzierung und Nebenkosten. Auch Kosten für das eigene Fahrzeug können zu Buche schlagen, handelt es sich um eine Finanzierung. Dazu addieren sich Steuern, Versicherungen und die obligatorischen Inspektionen oder Reparaturen. Hinzu kommen weiterhin die monatlichen Rechnungen für Telefon und Internet sowie Versicherungen, aber auch die Lebenserhaltungskosten, die sich vor allem bei Familien kräftig summieren können. Gerade bei Lebensmitteln, Körperpflege, Kleidung und Schuhen bringt die konsequente Erfassung den schnellsten Effekt, indem mögliche Einsparungen offenbart werden. Echte Kostenfallen sind darüber hinaus Abos, Teilzahlungen oder andere Ratenverträge, die den finanziellen Spielraum einschränken. Ebenfalls zu berücksichtigen sind weitere bestehende Verbindlichkeiten, die monatlich getilgt werden und damit zu den Ausgaben zählen.2. Schritt: Die UnterlagenNun geht es an die Sortierung der Verträge und Unterlagen. Hier Ordnung und eine übersichtliche Ablage zu schaffen, bringt nicht nur Klarheit, sondern hilft auch in puncto Steuererklärung.Alle Vorgänge sollten ihren eigenen Platz erhalten - am besten in einem Ordner, der alle Verträge fein säuberlich voneinander trennt. Ein Inhaltsverzeichnis erleichtert später das Suchen. Wenn in diesem dann noch die aktuellen Beiträge, Laufzeiten und Kündigungstermine aufgeführt werden, wird auch das private Vertragsmanagement zum Kinderspiel. Bei Bedarf können die Unterlagen, die für die Einkommensteuererklärung relevant sind, in einem separaten Ordner oder Fach aufbewahrt und nach Erfassen in den eigentlichen Ordner abgeheftet werden. Nicht nur, dass diese dann schneller von der Hand geht, so ganz nebenbei wird damit auch die Grundlage für einen zügigen Kontowechsel geschaffen.3. Schritt: Die OptimierungSobald Klarheit zu den Einnahmen und Ausgaben herrscht, kann der Rotstift angesetzt werden: Welche Sparmöglichkeiten eröffnen sich, um am Ende des Monats mehr Geld übrig zu haben? Erfahrungsgemäß gibt es immer Abos und Verträge, die nicht notwendig sind oder bei denen die Kündigung vergessen wurde. Hier konsequent durchzugehen, die Kündigungstermine zu notieren und rechtzeitig aktiv zu werden, bringt meist schon einiges an zusätzlichem Spielraum.Wer mehr als zwei Girokonten sein Eigen nennt, sollte dies überdenken: Während zwei Konten zwar hilfreich sind, weil sich die Fixkosten wie Miete und Strom klar von den laufenden Ausgaben trennen lassen, zeichnen sich die Kontoführungsgebühren möglicherweise jedoch als schmerzhafter Punkt in den Ausgaben ab. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kreditkarte, die viel Komfort eröffnet, aber auch Gefahren birgt. Sie wird gerne gezückt, wenn etwa das Shopping lockt - die monatliche Abrechnung kann allerdings zur regelmäßigen Herausforderung für den Dispokredit werden. Besser ist es, die Karte nur noch im Notfall einzusetzen. Das eigene Ausgabenmanagement fällt leichter mit einem definierten Geldbetrag, der an bestimmten Tagen vom Konto abgehoben wird. Für diejenigen, die von Grund auf ihre Ausgaben und Gewohnheiten überdenken wollen, empfiehlt sich, auch das Bezahlen mit der EC-Karte zu pausieren. So lässt sich in der Geldbörse klar erkennen, wie viel vom eigenen Budget noch verfügbar ist - das Kaufverhalten wird sich ganz automatisch zu mehr Bewusstsein verändern.Auch laufende Kredite kosten Geld - und das gilt vor allem für ältere Kredite, wenn die Zinsen im Verhältnis zur Tilgung sehr hoch sind. Entsprechen diese nicht mehr dem aktuellen Zeitwert, kann eine Umschuldung für Entlastung sorgen. Doch auch bei aktuelleren Verbindlichkeiten wie kostenintensiven Dispokrediten kann ein Gespräch mit der KVB Finanz der erste Schritt zur Kostenoptimierung sein, wie Marc Kloetzel betont: "Eine Umschuldung schafft bei mehreren Krediten nicht nur eine bessere Übersicht, da nur noch ein Vertrag zu bedienen ist, sondern schafft darüber hinaus eine erhebliche Reduzierung der monatlichen Belastung." Bei einer Umschuldung werden die bestehenden Kreditverbindlichkeiten zusammengefasst und mit einem günstigen Ratenkredit, der sich an die individuellen Möglichkeiten anpassen lässt, abgelöst. Was recht aufwendig klingt, erweist sich in der Praxis als einfach: Die Ablösung der verschiedenen Kredite wird nämlich direkt von KVB Finanz erledigt, sodass sich Kunden nicht mit komplizierten Finanzthemen auseinandersetzen müssen.4. Schritt: Das SparenErfolgreiche Optimierungsmaßnahmen eröffnen die Möglichkeit, ganz gezielt Geld anzusparen - für größere Anschaffungen, oder Freizeitaktivitäten, zur Sondertilgung der bestehenden Kredite oder auch für die wichtige Altersvorsorge. Selbst wenn die monatlichen Sparbeträge klein erscheinen, können sie sich auf Dauer summieren und dazu beitragen, ein sicheres finanzielles Polster aufzubauen. Insbesondere in Hinblick auf die bevorstehenden Sommerferien lässt sich so ein zusätzliches Taschengeld erwirtschaften, das für spannende Unternehmungen oder den Urlaub genutzt werden kann.5. Schritt: Die KonsequenzSind die persönlichen Finanzen erst einmal gut strukturiert, dann ändern sich möglicherweise die Lebensverhältnisse und eigene Ansprüche - daher ist die Finanzplanung ein kontinuierliches Vorhaben. Für laufende Transaktionen wie Überweisungen reicht etwa eine halbe Stunde pro Woche. Darüber hinaus ist es sinnvoll, jedes Jahr ein bis zwei weitere, feste Termine für die Ordnung der Finanzen einzuplanen. Die Datierung auf Anfang September ist besonders sinnvoll, denn dann ist ausreichend Zeit, um Versicherungsverträge mit Hauptfälligkeit am 1. Januar auf den Prüfstand zu stellen und zu wechseln.Derart aufgestellt und mit kompetenter Unterstützung durch die Finanzexperten der KVB Finanz wird sich die Aufräumaktion schnell und nachhaltig bezahlt machen. Als Kreditvermittler begleitet das Unternehmen ihre Kunden nicht nur dabei, Ordnung und Struktur in die eigenen Finanzen zu bringen, sondern unterstützt die Optimierungsmaßnahmen mit marktgerechten und individuell angepassten Kreditprodukten, die zügig wieder finanzielle Luft verschaffen. Das Portfolio beinhaltet sowohl günstige Ratenkredite, die sich mit ihrer Flexibilität insbesondere bei der Umschuldung bewähren, als auch beispielsweise Baufinanzierungen und Autokredite.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 45 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.