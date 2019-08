Unterföhring (ots) -Aller guten Dinge sind drei? 100.000 Euro hat Robin (24, ausPotsdam) bereits bei "Schlag den Besten" gewonnen. Jetzt will dernervenstarke Taktikfuchs in der ProSieben-Show ein drittes Malangreifen und den Hattrick perfekt machen - und weitere 50.000 Euroabsahnen. "Ich wollte schon immer der Beste sein. Jetzt bin ich es",sagt Robin siegessicher. "Der Nächste, bitte!"In der dritten Ausgabe von "Schlag den Besten" am Donnerstag, 22.August, trifft Robin auf Handball-Ass Moritz. Der 24-jährigeSaarländer ist Zahnarzt und Motorrad-Fan. Robins Herausfordererkontert: "Egal, wer gegen mich antritt - ich ziehe jedem den Zahn.Ich schlag' den Besten!"Welches Allround-Talent beweist nicht nur Kraft und Ausdauer,sondern auch Köpfchen und Geschick? Elton führt bei "Schlag denBesten" durch den Abend. Ron Ringguth kommentiert."Schlag den Besten", am 22. August 2019 um 20:15 Uhr auf ProSiebenund auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell