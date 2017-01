Berechnungen des BDBe: Vorschlag der EU-Kommission für die neue Richtlinie Erneuerbare Energien verfehlt im Straßenverkehr das Ziel zur Senkung der Treibhausgase

Berlin (ots) - Der Bundesverband der deutschenBioethanolwirtschaft (BDBe) kritisiert, dass der Ende vergangenenJahres veröffentlichte Vorschlag der EU-Kommission für eine neueErneuerbare-Energien-Richtlinie deutlich ein bereits beschlossenesZiel für mehr Klimaschutz im Verkehr verfehlt.Der Europäische Rat hat schon im Oktober 2014 eine wichtigeZielmarke für den Transportsektor beschlossen: Im Jahr 2030 solleninsgesamt 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. In dennicht dem EU-Emissionshandel unterliegenden Bereichen wie dem Verkehrsollen die Treibhausgasemissionen um 30 Prozent sinken. Die Analysedes BDBe zeigt, dass ohne Korrektur des Kommissionsvorschlags derTreibhausgasausstoß im Straßenverkehr bis 2030 nur um 11 Prozentsinken würde.Die EU-Kommission schlägt für das Jahr 2030 einen auf 6,8 Prozentsteigenden Anteil von Kraftstoffen aus Abfall und Reststoffen sowieerneuerbaren Stroms im Straßen- und Bahnverkehr vor. Der Anteil vonBiokraftstoffen und Biogas aus landwirtschaftlicher Biomasse soll biszum Jahr 2030 von 7 Prozent auf maximal 3,8 Prozent abgesenkt werden.Der BDBe hat auf Basis von 290 Mio. in der EU zugelassenenFahrzeugen mit Verbrennungsmotoren berechnet, dass diese jährlich ca.1,1 Milliarden Tonnen Treibhausgase ausstoßen. Für eine Senkung um 30Prozent gegenüber 2005 müssten diese Emissionen um etwa ein Drittel,d.h. um 349 Mio. Tonnen sinken.Der Vorschlag der EU-Kommission hätte zur Folge, dass sie nur um11 Prozent, d.h. um 130 Mio. Tonnen sinken könnten. Das Ziel würdedeutlich mit klimaschädlichen Emissionen in Höhe von 220 Mio. Tonnenverfehlt.Ein wesentlicher Grund dafür sind die vorgesehenen Begrenzungenfür erneuerbare Energien aus landwirtschaftlicher Biomasse.Norbert Schindler, MdB und Vorsitzender des Bundesverbands derdeutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe): "Die von der EU-Kommission ab2021 vorgesehene Absenkung des Anteils von 7 Prozent Biokraftstoffenaus landwirtschaftlicher Biomasse auf 3,8 Prozent im Jahr 2030 istklimapolitisch inakzeptabel. Zur Erreichung des EU-Mindestanteils von27 Prozent Erneuerbaren Energien muss auch der Verkehr beitragen. Diein dem Kommissionsvorschlag vorgesehenen Begrenzungen für erneuerbareEnergien aus Biomasse müssen gestrichen werden. Das EU-Klimaziel von30 Prozent weniger Treibhausgasen kann nur erreicht werden, wenn dieMineralölwirtschaft die Emissionen aller Kraftstoffe weiter senkenmuss. Dafür muss die seit 2015 in Deutschland bereits in nationalesRecht umgesetzte Richtlinie zur Kraftstoffqualität nach 2020fortgesetzt werden. Ansonsten bleibt der Verkehr das Sorgenkind beiden Klimaschutzbemühungen. Nach Eurostat beträgt der Anteil desVerkehrssektors an allen klimaschädlichen Treibhausgasemissionen derEU 27 Prozent."Pressekontakt:Carola Wunderlich+49 (0) 30 301 29 53 13presse@bdbe.dewww.bdbe.deOriginal-Content von: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell